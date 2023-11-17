Taraftar çılgına döner! Fenerbahçe'den bomba Arda Güler teklifi

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, henüz sahaya çıkamazken yaşadığı sakatlıklarla gündem olmaya devam ediyor.

'96 MİLYON EUROLUK GOLCÜ...'

Yıldız oyuncu, Rayo Vallecano ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında yedek kulübesinde yer aldı, ancak Teknik Direktör Carlo Ancelotti tarafından sahaya sürülmedi. Genç oyuncu bu maçların ardından üçüncü bir sakatlık daha geçirdi.

İSPANYOL BASININDAN FLORENTINO PEREZ'E TEPKİ

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Arda Güler'in bir türlü oynamaya hazır olmaması eleştirilerek, transferi gerçekleştiren Florentino Perez'e karşı eleştiriler yöneltildi. Haberde; "Florentino Perez tarafından örtbas edilen son fiyasko: Arda Güler" ifadeleri kullanıldı.