Taraftar çılgına döner! Fenerbahçe'den bomba Arda Güler teklifi
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Real Madrid'de bir türlü forma şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını Arda Güler için Fenerbahçe'den gelen teklifi açıkladı. İşte detaylar...
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, henüz sahaya çıkamazken yaşadığı sakatlıklarla gündem olmaya devam ediyor.
İspanyol basınında yer alan haberlerde, Arda Güler'in bir türlü oynamaya hazır olmaması eleştirilerek, transferi gerçekleştiren Florentino Perez'e karşı eleştiriler yöneltildi. Haberde; "Florentino Perez tarafından örtbas edilen son fiyasko: Arda Güler" ifadeleri kullanıldı.
Oyuncuyu kiralık olarak geri getirmek istiyorlar. Kadrolarında onun gibi bir oyuncuya ihtiyaçları var. Oyuncunun % 100'üne ulaşması için bir iyileşme planı yapmaları gerekecek."
TEKLİFİN DETAYLARINI DA AÇIKLADILAR
Haberde, Fenerbahçe'nin Real Madrid'e yaptığı kiralama teklifinin detaylarına da yer verildi. Habere göre, sarı - lacivertliler, Arda Güler'in maaşını karşılamayı ve 1 milyon Euro civarında da bir kiralama ücreti teklif ettiği iddia edildi.
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