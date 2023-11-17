  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Düğünden kovulunca dehşet saçtı… Etraf kan gölüne döndü: Kuş avlar gibi insan avladı

TOGG’a kardeş geliyor! Yeni yerli otomobil 2024’te satışa sunulacak! İşte özellikleri ve fiyatı

Milyarderler, oradan parsel parsel arsa alıyor! Sebebini duyanlar dumur oldu! Sizde hiç mi akıl yok ya

İsrail askerlerinden Batı Şeria’daki İbn-i Sina Hastanesi’ne baskın

Buradan arsa alan zengin oldu! Döviz bazında yüzde 250 kazandırdı... Duyan bölgeye koşuyor

Ahmet Hakan’dan şok “AK Parti” çıkışı! Çok gecikti! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Terörist Netanyahu sivil katliamını kabul etti

Metroda bir anda böyle bağırmaya başladı! Yolcular, başörtülü kızı şaşkınlık içinde izledi

Delege satın alınarak genel başkan olan Özgür Özel’den de bu beklenirdi CHP'de zihniyet değişmiyor

Saadet Partisi’nden beklenmedik hamle! Ağızlar bir karış açık kaldı! Nihayet kendilerine geldiler
Spor Taraftar çılgına döner! Fenerbahçe'den bomba Arda Güler teklifi
Spor

Taraftar çılgına döner! Fenerbahçe'den bomba Arda Güler teklifi

Yeniakit Publisher
2023-11-17 17:43:00 -
Taraftar çılgına döner! Fenerbahçe'den bomba Arda Güler teklifi

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Real Madrid'de bir türlü forma şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını Arda Güler için Fenerbahçe'den gelen teklifi açıkladı. İşte detaylar...

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, henüz sahaya çıkamazken yaşadığı sakatlıklarla gündem olmaya devam ediyor.

'96 MİLYON EUROLUK GOLCÜ...'
 
Yıldız oyuncu, Rayo Vallecano ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında yedek kulübesinde yer aldı, ancak Teknik Direktör Carlo Ancelotti tarafından sahaya sürülmedi. Genç oyuncu bu maçların ardından üçüncü bir sakatlık daha geçirdi.
 
İSPANYOL BASININDAN FLORENTINO PEREZ'E TEPKİ

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Arda Güler'in bir türlü oynamaya hazır olmaması eleştirilerek, transferi gerçekleştiren Florentino Perez'e karşı eleştiriler yöneltildi. Haberde; "Florentino Perez tarafından örtbas edilen son fiyasko: Arda Güler" ifadeleri kullanıldı.

Oyuncuyu kiralık olarak geri getirmek istiyorlar. Kadrolarında onun gibi bir oyuncuya ihtiyaçları var. Oyuncunun % 100'üne ulaşması için bir iyileşme planı yapmaları gerekecek."

TEKLİFİN DETAYLARINI DA AÇIKLADILAR

Haberde, Fenerbahçe'nin Real Madrid'e yaptığı kiralama teklifinin detaylarına da yer verildi. Habere göre, sarı - lacivertliler, Arda Güler'in maaşını karşılamayı ve 1 milyon Euro civarında da bir kiralama ücreti teklif ettiği iddia edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Montella'dan Arda Güler'e yönelik flaş sözler! 'İnanılmaz' diyerek duyurdu
Montella'dan Arda Güler'e yönelik flaş sözler! 'İnanılmaz' diyerek duyurdu

Spor

Montella'dan Arda Güler'e yönelik flaş sözler! 'İnanılmaz' diyerek duyurdu

İspanya basınından Arda Güler iddiası! Sakatlığı bilindiği halde...
İspanya basınından Arda Güler iddiası! Sakatlığı bilindiği halde...

Spor

İspanya basınından Arda Güler iddiası! Sakatlığı bilindiği halde...

Real Madrid'in gündemi Arda Güler!
Real Madrid'in gündemi Arda Güler!

Spor

Real Madrid'in gündemi Arda Güler!

Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Öyle bir hareket yaptı ki, üzülmemek elde değil...
Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Öyle bir hareket yaptı ki, üzülmemek elde değil...

Spor

Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Öyle bir hareket yaptı ki, üzülmemek elde değil...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23