Kadın - Aile
Yeniakit Publisher
Beyaz çoraplar ilk günkü gibi parlayacak! Çamaşır makinesine sadece 1 ölçü...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Beyaz çoraplar ilk günkü gibi parlayacak! Çamaşır makinesine sadece 1 ölçü...

Beyaz çoraplar her evin en büyük problemi olarak gündeme gelir ve devasa bir şekilde konusu geçer...

#1
Foto - Beyaz çoraplar ilk günkü gibi parlayacak! Çamaşır makinesine sadece 1 ölçü...

Beyaz çoraplar, özellikle sık kullanıldığında kısa sürede gri ya da kahverengi lekelerle kaplanabiliyor. Çamaşır makinesinde defalarca yıkansa bile eski beyazlığını geri kazanmak çoğu zaman zor olabiliyor. Bu durum birçok kişi için inatçı lekelerle mücadeleyi adeta bir temizlik kabusuna dönüştürürken, temizlik uzmanları beyaz çorapları yeniden parlak hale getirmek için farklı bir yöntem öneriyor.

#2
Foto - Beyaz çoraplar ilk günkü gibi parlayacak! Çamaşır makinesine sadece 1 ölçü...

Defalarca yıkasanız da beyaz çoraplar gri mi kalıyor? Temizlik uzmanlarına göre çözüm sandığınızdan daha basit olabilir.

#3
Foto - Beyaz çoraplar ilk günkü gibi parlayacak! Çamaşır makinesine sadece 1 ölçü...

Temizlik uzmanlarına göre bu soruna karşı etkili yöntemlerden biri soda kristalleri kullanmak. Doğal bir temizlik ürünü olarak bilinen soda kristallerinin, özellikle beyaz çamaşırlarda oluşan inatçı lekelerin giderilmesinde yardımcı olabileceği belirtiliyor.

#4
Foto - Beyaz çoraplar ilk günkü gibi parlayacak! Çamaşır makinesine sadece 1 ölçü...

Uzmanlar, yoğun lekeler için çamaşır makinesine yarım bardak ile bir bardak arasında soda kristali eklenmesini tavsiye ediyor. Bu yöntemin özellikle 60 derece sıcaklıkta yapılan yıkamalarda daha etkili sonuç verebileceği ifade ediliyor.

#5
Foto - Beyaz çoraplar ilk günkü gibi parlayacak! Çamaşır makinesine sadece 1 ölçü...

Daha zor lekeler için ise çorapların önce ılık su ve soda kristali karışımında yaklaşık bir saat bekletilmesi, ardından normal şekilde yıkanması öneriliyor. Temizlik uzmanları, bu yöntemin özellikle kahverengi lekelerin giderilmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.

#6
Foto - Beyaz çoraplar ilk günkü gibi parlayacak! Çamaşır makinesine sadece 1 ölçü...

Soda kristalleri yalnızca çamaşırlarda değil, aynı zamanda gider açma, yüzey temizleme ve zor lekeleri çıkarma gibi farklı temizlik işlerinde de kullanılabiliyor.

#7
Foto - Beyaz çoraplar ilk günkü gibi parlayacak! Çamaşır makinesine sadece 1 ölçü...

Uzmanlara göre çamaşır yıkarken soda kristalleri deterjanla birlikte kullanılabilir; ancak topaklanma oluşmaması için deterjanın ayrı bölmeye konulması daha iyi sonuç verebilir. Temizlik uzmanları ayrıca beyaz çamaşırlar yıkanırken düzenli olarak az miktarda soda kristali kullanmanın, çorapların ve diğer beyaz kıyafetlerin daha parlak ve temiz görünmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

