Beyaz çoraplar ilk günkü gibi parlayacak! Çamaşır makinesine sadece 1 ölçü...

Uzmanlara göre çamaşır yıkarken soda kristalleri deterjanla birlikte kullanılabilir; ancak topaklanma oluşmaması için deterjanın ayrı bölmeye konulması daha iyi sonuç verebilir. Temizlik uzmanları ayrıca beyaz çamaşırlar yıkanırken düzenli olarak az miktarda soda kristali kullanmanın, çorapların ve diğer beyaz kıyafetlerin daha parlak ve temiz görünmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.