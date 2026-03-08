BofA’dan Borsa İstanbul için ezber bozan bir rapor geldi: İşte 2026 yıl sonu tahmini rakam
Küresel yatırım bankası Bank of America, BIST 100 endeksi için 2026 yıl sonu tahminini yükselti.
Orta Doğu’da savaş tamtamlarının çalındığı ve küresel piyasaların jeopolitik krizlerle sarsıldığı bir dönemde, dünya finans devi Bank of America’dan (BofA) Borsa İstanbul için ezber bozan bir rapor geldi. Banka, Türkiye varlıkları üzerindeki bulutların dağılacağına dair güçlü bir projeksiyon çizerek endeks hedefini zirveye taşıdı.
Küresel piyasaların gözü kulağı Orta Doğu’daki jeopolitik krizdeyken, Bank of America yayımladığı strateji notuyla Türk borsası için iddialı bir rota belirledi.
Dünya Orta Doğu'da yeni bir savaşla sınanırken, ekonomik dengeler de bu yeni durum üzerinden şekillenmeye devam ediyor. Bank Of America son dönemde 12.000 – 13.000 bandında dalgalanan BIST 100 için yeni bir bir yıl sonu tahmini yaptı. Olumlu senaryoda tavan rakamın da üstüne çıkılabileceği değelendirmeleri yapılıyor... İşte dev bankanın tahmininden tüm detaylar ve rakamlar!
Küresel yatırım bankası Bank of America, Türkiye varlıklarına ilişkin yayımladığı son strateji notunda Borsa İstanbul için 2026 beklentilerini paylaştı. Raporda, makro dengelerde bozulma yaşanmaması ve para politikasının öngörülebilirliğini koruması halinde BIST 100 endeksinde yukarı yönlü alanın açık olduğu vurgulandı.
Gündemde yer alan habere göre; bankanın baz senaryosunda 16.000 – 17.000 puan aralığı öne çıkarken, olumlu koşulların devamı halinde bu seviyelerin “şaşırtıcı olmayacağı” ifade edildi. Raporda dikkat çeken nokta, hedefin yalnızca teknik beklentiye değil; şirket kârlılık projeksiyonlarına ve çarpan analizine dayanması. Bank of America analistleri, 2026 yılına girerken şirket kârlarında reel toparlanma bekliyor. Özellikle bankacılık tarafında net faiz marjlarının dengelenmesi ve kredi büyümesindeki normalleşmenin bilanço kalitesini destekleyebileceği belirtiliyor. Ayrıca Türkiye’nin risk priminde (CDS) görülebilecek olası gerilemenin, yabancı yatırımcı algısını doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor. CDS’te yaşanacak düşüş, Borsa İstanbul’daki iskonto oranının azalmasına ve çarpan genişlemesine zemin hazırlayabilir. Bu da endeks seviyesini yukarı taşıyan ana unsurlardan biri olarak görülüyor.
HANGİ SEKTÖRLER DAHA AVANTAJLI? Bank of America, özellikle banka hisselerinin hâlâ gelişen ülke benzerlerine göre iskontolu işlem gördüğüne dikkat çekiyor. Bunun yanında savunma sanayi, ihracat ağı güçlü sanayi şirketleri ve bazı holdinglerin de değerleme açısından cazip olduğu belirtiliyor. Yabancı yatırımcı girişinin hızlanması halinde, özellikle banka ve holding hisselerinde çarpan genişlemesinin daha belirgin olabileceği değerlendiriliyor. Bu durum endeksin genel performansını da yukarı çekebilecek temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Raporda olumlu senaryonun yanında risk başlıklarına da yer veriliyor. Enflasyonun beklenenden yavaş düşmesi, kur oynaklığının artması veya küresel risk iştahında ani bozulmalar yaşanması halinde hedef seviyelerin zamana yayılabileceği belirtiliyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın faiz patikası ve Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin, gelişen ülke piyasaları üzerinde baskı yaratma potansiyeline sahip olduğu vurgulanıyor.
