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Tarabya Sahilinde denize minibüs düştü, 6 kişi yaralandı

Tarabya Sahilinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balık tutan iki kişiye çarpan ve ardından denize düşen minibüs sulara gömüldü.

18 Ağustos 2019 Pazar 06:42
Tarabya Sahilinde denize minibüs düştü, 6 kişi yaralandı

Tarabya Sahilinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balık tutan iki kişiye çarpan ve ardından denize düşen minibüs sulara gömüldü. 4 kişinin içinde olduğu minibüs ve 2 balıkçı marina görevlileri tarafından denizden çıkarıldı. 6 kişinin yaralandığı kazada balık tutan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza gece 03.00 sıralarında Sarıyer Tarabya Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Furkan H. idaresindeki 34 M 2066 plakalı minibüs sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sahile girdi. Bir süre boyunca savrulan ve önüne çıkan demirleri eğen sahilde balık tutan Tevfik U. Ve Murat A. İsmindeki iki kişiye çarptı. Balıkçılar kazanın etkisiyle denize düştü.


Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs içinde bulunan sürücü Mehmet Furkan H., Hande G., Ahmet A,, Seda E. denize düştü. Minibüsün denize düştüğünü gören marina çalışanları hemen harekete geçerek suya düşen kişileri kurtarmak için suya atladı.


Durumu fark eden çevre sakinleri durumu hemen sağlık, polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışmalara başladı. Denize düşen 6 kişinin ilk etapta sağlık müdahaleleri ambulansta gerçekleşti. Daha sonra yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Denize düşen Tevfik U., isimli şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazanın çıkış sebebi araştırılıyor. Denize düşen minibüsünde arama çalışmalarının sabah başlayacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 06:42
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