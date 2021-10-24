  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alacak
Ekonomi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul ilindeki personel ihtiyacı bulunan Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak amacıyla, 18 adet Sözleşmeli Tekniker ve 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 15:49:00 -
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular,  25.10.2021  tarihinden  01.11.2021  tarihi  saat:  17:00’  a  kadar  e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Adaylara  ait  KPSS  puanı,  eğitim,  mezun  olduğu  bölüm,  askerlik,  adli  sicil  kaydı  ve kimliğine  dair  bilgiler  başvuru  esnasında  e-devlet  üzerinden  ilgili  kurumların  web  servisleri aracılığı temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların  söz  konusu  bilgilerinde  hata  mevcut  ise  başvuru  yapmadan  önce  ilgili  kurumlardan gerekli  güncelleme/düzeltmeleri  yaptırmaları  gerekmektedir.  Atanmaya  hak  kazanan  adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

Adayların,   mezun   oldukları   ön   lisans   programına   uygun   pozisyonlara   başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar sadece bir unvan (pozisyon) için başvuru yapabilecektir.

Adaylar  başvuru  değerlendirme  sonuçları  ile  yerleştirme  süreci  ve  sonuç  bilgilerini Kariyer   Kapısı   İşe   Alım   Platformu   üzerinden   takip   edebilecektir.   Ayrıca   yazılı   tebligat yapılmayacaktır.  Adayların  işlem  süreci  ve  gelinen  aşamalar  ile  ilgili  Tapu  ve  Kadastro  Genel Müdürlüğü    internet    sayfasında    (www.tkgm.gov.tr)    yayımlanan    duyuruları    takip    etmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanlar yüksek petrol fiyatları nedeniyle ülkeyi terk ediyor
Gündem

Almanlar yüksek petrol fiyatları nedeniyle ülkeyi terk ediyor

Almanya'da artan enflasyon halkı isyan ettirdi. Akaryakıt fiyatlarında rekor kıran Almanya’da sürücüler, daha ucuza benzin alabilmek için ko..
O ülkenin zırhlı araçları ASELSAN’a emanet
Gündem

O ülkenin zırhlı araçları ASELSAN’a emanet

Türkiye’nin en büyük savunma şirketi ASELSAN, Ukraynalı Practica firmasına Kozak-2M1 zırhlı araçlarını silahlandırması için uzaktan kumandal..
Genç kızdan Ordu Valisine beklenmedik cevap! 'O an böyle bir şey beklemiyorum'
Gündem

Genç kızdan Ordu Valisine beklenmedik cevap! 'O an böyle bir şey beklemiyorum'

Ordu'da valiliğin halk gününde Vali Tuncay Sonel ve genç kız arasında geçen ilginç sohbeti Hürriyet yazarı Fatih Çekirge kaleme aldı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay