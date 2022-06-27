Tapu randevusu e randevu üzerinden mi yapılacak? Tapu alım satım randevusu nasıl alınır? Telefondan tapu randevusu alınır mı?

Tapu randevusu nasıl alınır? Tapu randevu sistemi nedir, tapu randevusu alma nasıl yapılır? Tapu randevu sistemi; Tapu Müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden başvuru sırası almak amacıyla oluşturulmuş bir uygulamadır. Sistem başvuru sırası için randevu vermektedir. Bu uygulama ile vatandaş belirlediği tarih ve saatte Tapu müdürlüğüne giderek işlemini başlatıp, zamandan tasarruf etmiş olacaktır. Randevu alım işlemi sonucunda, işlemin sonuçlandırılacağı zaman konusunda herhangi bir bilgi verilmemektedir.

Telefondan tapu randevusu alınır mı?

Tapu işlemleriniz için v ve ALO 181’den hızlı ve kolayca başvurunuzu yapabilir, tüm tapu işlemleriniz hazırlandıktan sonra bildirilen randevu saatinde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Peki internet üzerinden tapu randevusu nasıl alınır? Yeni tapu randevu alma nasıl olur? Tapu randevu sorgulama, iptal nasıl yapılır?

Yeni tapu randevusu alma: Yeni tapu randevusu almak isteyenler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu randevu sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmekte. Yeni tapu randevusu almak için kimlik doğrulama, iletişim bilgileri, müdürlük seçimi, işlem seçimi, randevu tarihi ve randevu onay kısımlarını tamamlamak gerekiyor.

Tapu randevu sorgula/ iptal nasıl yapılır?

Tapu randevusu sorgulamak yapmak isteyenler yine e randevu sistemi üzerinden tapu sorgulamasını yapabilmekte. Bunun için e randevu sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve cep telefonu girişi yaparak sisteme girilebilmekte ve ilgili bölümleri doldurduktan sonra tapu sorgulaması yapılabilmekte.

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