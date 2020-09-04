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Aktüel Tapu işlemlerini kolaylaştıran uygulama 15 Eylül'de tüm tapu müdürlüklerinde hizmete girecek
Aktüel

Tapu işlemlerini kolaylaştıran uygulama 15 Eylül'de tüm tapu müdürlüklerinde hizmete girecek

Yeniakit Publisher
2020-09-04 17:24:43 -
Tapu işlemlerini kolaylaştıran uygulama 15 Eylül'de tüm tapu müdürlüklerinde hizmete girecek

ANKARA (AA) - Farklı il veya ülkelerde bulunan alıcı ve satıcıların bir araya gelmeden tapu işlemi yapmasına imkan sağlayan uygulama 15 Eylül'den itibaren tüm tapu müdürlüklerinde hizmete girecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin, alıcı ve satıcıların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışında teşkilatında bulunduğu durumlarda da yapılmasını sağlayan düzenlemenin 1 Ocak'ta yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Bu kapsamdaki tapu işlemleri için pilot uygulamanın, 17 Ocak'ta Ümraniye, Çankaya, Büyükçekmece, Kepez, Bayraklı ve Bornova tapu müdürlükleri ile Berlin temsilciliğinde başlatıldığı anımsatılan açıklamada, uygulamanın daha sonra genişletildiği bildirildi.

Uygulamayla birbirinden farklı yerlerdeki vatandaşların aynı anda bir müdürlükte hazır bulunmasına gerek olmadan işlem yapmasının mümkün hale geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece vatandaşlarımızın yaşadıkları yerden ayrılmadan ve günlük işlerini aksatmadan işlem yapmaları, zaman kaybının önlenmesi ile seyahat, konaklama vb. giderlerden tasarruf etmeleri sağlandı. Uygulama, pandemi sürecinde menfur hastalığın yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması bakımından da önemli bir görev üstlendi. Pandemi nedeniyle evinden hatta yaşadığı şehirden çıkamayan vatandaşlarımızın tapu devir işlemleri aksamadan gerçekleşti."

Açıklamada, bugüne kadar 352 işlemin yapıldığı uygulamanın, 15 Eylül'den itibaren tüm tapu müdürlüklerinde hizmete gireceği aktarıldı.

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