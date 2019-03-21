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Tapu harçlarında vergi indirimi son dakika ÖTV ve KDV indirimleri uzatıldı mı?

Tapu harçlarında vergi indirimi uzatıldı mı? KDV ve ÖTV’de indirimler son dakika devam edecek mi? sorularının cevabı merak ediliyordu. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 31 Mart 2019’da sona erecek olan Tapu harçlarında vergi indirimi ile beyaz eşyada ÖTV ve KDV indirimlerinin süresi uzatıldı mı? ÖTV ve KDV indirimleri devam edecek mi? İşte detaylar…

21 Mart 2019 Perşembe 08:45
Tapu harçlarında vergi indirimi son dakika ÖTV ve KDV indirimleri uzatıldı mı?

Tapu harçlarında vergi indirimi uzatıldı mı? KDV ve ÖTV’de indirimler son dakika devam edecek mi? sorularının cevabı merak ediliyordu. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 31 Mart 2019’da sona erecek olan Tapu harçlarında vergi indirimi ile beyaz eşyada ÖTV ve KDV indirimlerinin süresi uzatıldı mı? ÖTV ve KDV indirimleri devam edecek mi? İşte detaylar…

Son dakika haberi. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya alimlarında uygulanan vergi indirimi uygulaması ikinci kez uzatıldı. 31 Mart'ta sona erecek olan uygulama 30 Haziran'a kadar uygulanmaya devam edilecek. Düzenlemeyle, vergisiz fiyatI 70 bin liranIn altInda olan araçlarda, ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 30'a, fiyati 70 bin ila 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den yüzde 35'e düştü. Ticari araçlara yönelik uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı ise yüzde 1'e indirildi. Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanırken, mobilya da ise KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e geriledi. Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Mart'ta sona erecek olan tapu harçlarında yönelik indirim düzenlemesinin de süresi uzatıldı. Düzenlemeyle, konut alımında KDV, yüzde 18'den yüzde 8'e, tapu harçları da yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürüldü.

Vergi indirimlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, otomobil, beyaz eşya ve mobilya satışlarında uygulanan KDV ve ÖTV indirimleri 30 Haziran 2019'a uzatıllmıştı. Tapu harcı ve konuttaki KDV indirimi ise 31 Aralık 2019'a uzatılmıştı. Tapu harcı ve konuttaki KDV indirimi ile otomobil, beyaz eşya, mobilyadaki vergi indirimleri 31 Mart'ta sona eriyordu.  

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 08:45
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