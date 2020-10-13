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Ekonomi TAP, Avrupa'ya doğal gaz vermeye hazır
Ekonomi

TAP, Avrupa'ya doğal gaz vermeye hazır

Azerbaycan gazının Avrupa bağlantısı Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nda inşaat tamamlandı - Projeyle TANAP'tan gelecek 10 milyar metreküplük doğal gaz Avrupa'ya ulaştırılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:35:54 -
TAP, Avrupa'ya doğal gaz vermeye hazır

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasındaki doğal gazı Avrupa'ya taşıyacak Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nda (TAP) inşaat 4,5 yılın ardından tamamlandı.

TAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-Yunanistan sınırından İtalya'nın güneyinde bulunan alım terminaline kadar gaz verilen hatta, TAP kısa sürede ticari faaliyetlerine başlayacak.

Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan gazı Avrupa'ya taşıyacak TAP, Türkiye-Yunanistan sınırında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'na (TANAP) bağlanmıştı.

Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturan TAP, Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi'nden geçerek İtalya'ya yılda 10 milyar metreküp gaz taşıyacak.

TAP'ın yüzde 20'şer hissesini BP, SOCAR ve Snam kontrol ederken, projede Fluxys yüzde 19, Enagas yüzde 16 ve Axpo da yüzde 5 hisseye sahip bulunuyor.

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