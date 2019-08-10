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Tanzanya'nın Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 57 kişi yaşamını yitirdi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:48
Tanzanya'nın Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 57 kişi yaşamını yitirdi.
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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:48
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