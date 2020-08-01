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Aktüel

Tanzanya'da yolcu taşıyan feribot battı: 10 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-01 02:46:13 -
Tanzanya'da yolcu taşıyan feribot battı: 10 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Tanzanya'nın batısında yolcu taşıyan feribotun batması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilisi James Manyama, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, Tanganyika Göl'ünde yolcu taşıyan feribotun aşırı rüzgar nedeniyle battığını belirtti.

Manyama, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, arama kurtarma çalışmalarında 87 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Tanzanya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne kazaları meydana gelebiliyor.

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