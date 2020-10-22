  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tanzanya, ülkeye sızan DEAŞ bağlantılı teröristleri yakaladı
Aktüel

Tanzanya, ülkeye sızan DEAŞ bağlantılı teröristleri yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 12:56:18 -
Tanzanya, ülkeye sızan DEAŞ bağlantılı teröristleri yakaladı

DARÜSSELAM (AA) - Tanzanya, Mozambik sınırından ülkeye sızarak Kitaya kasabasını işgale kalkışan DEAŞ bağlantılı teröristleri yakaladığını duyurdu.

Tanzanya Polisi Genel Müfettişi Simon Siro, basına yaptığı açıklamada, Mozambik'in doğal gaz zengini Cabo Delgado vilayetinden ülkeye sızarak çok sayıda masum insanı katleden ya da evini terk etmeye zorlayan DEAŞ bağlantılı kişilerin yakalandığını, bir grup teröristin ise kaçtığını belirtti.

Siro, "Eğer Tanzanyalıları öldürüyorsanız, kanları yerde kalmayacaktır. Cinayeti işleyenleri gözaltına aldık. Bazıları da Mozambik'e kaçtı." diye konuştu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Mozambik'ten gelen 300'den fazla teröristin kasabaya yönelik saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti.

Mozambik'te sivil halka ve güvenlik güçlerine karşı 3 yıldır saldırılar düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı gruplar, Ensar al-Sunna veya Eş-Şebab olarak isimlendiriliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Cabo Delgado'da yaşanan saldırılar nedeniyle şimdiye kadar 300 bin kişi yerinden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi!
Gündem

ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi!

ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin ilk denemelerini gerçekleştirmesiyle ilgili kü..
Aliyev müjdeyi verdi! İşgalden kurtarıldı
Gündem

Aliyev müjdeyi verdi! İşgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardığı müjdesini duyurdu.

Solak medya operasyona başladı... Dikkat çeken Ümit Özdağ iddiası: Gözü MHP liderliğinde!
Gündem

Solak medya operasyona başladı... Dikkat çeken Ümit Özdağ iddiası: Gözü MHP liderliğinde!

Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’yi derinden sarsan FETÖ iddiası sonrası solak medya Özdağ’a operasyon çekmeye başladı. Cumhuriyet yazarı Orhan Bursa..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay