Tanzanya timsahlarını satışa çıkarıyor Tanzanya köylerine düzenlenen son timsah saldırıları sonrası ülkede bulunan timsahların yüzde 10’unu satma kararı aldı.

Tanzanya köylerine düzenlenen son timsah saldırıları sonrası ülkede bulunan timsahların yüzde 10’unu satma kararı aldı.

Köylere düzenlenen son timsah saldırıları sonrası Tanzanya Turizm ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ülkede bulunan timsahlarının yüzde 10’unu satma kararı aldı. Ülkede değişik bölgelerde timsah saldırılarının arttığı bilinirken, insanlara yönelik saldırıların yanı sıra tarlalara saldırı nedeniylemal kayıpları yaşanıyor.

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