0553 313 94 23

Tanzanya timsahlarını satışa çıkarıyor

Tanzanya köylerine düzenlenen son timsah saldırıları sonrası ülkede bulunan timsahların yüzde 10’unu satma kararı aldı.

20 Ağustos 2019 Salı 13:43
Tanzanya timsahlarını satışa çıkarıyor

Tanzanya köylerine düzenlenen son timsah saldırıları sonrası ülkede bulunan timsahların yüzde 10’unu satma kararı aldı.


Köylere düzenlenen son timsah saldırıları sonrası Tanzanya Turizm ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ülkede bulunan timsahlarının yüzde 10’unu satma kararı aldı. Ülkede değişik bölgelerde timsah saldırılarının arttığı bilinirken, insanlara yönelik saldırıların yanı sıra tarlalara saldırı nedeniylemal kayıpları yaşanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:43
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muş’ta kenevir operasyonu: 3 gözaltı
    1. Muş’ta kenevir operasyonu: 3 gözaltı
    2. Fenerbahçe'de durmak yok
    3. Yalçın Topçu'dan kayyım açıklaması
    4. Üç büyükşehir belediyesindeki..
    5. Akdeniz'de 4,3 büyüklüğündeki deprem
    6. Anadolu Yayıncılar Derneği’nden..
    7. AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy’dan..
    8. Kutsal topraklardan dönen hacılar..
    9. Yeni Malatyaspor’da Trabzon maçı..
    10. Fenerbahçe’nin Gazişehir Gaziantep ile..
    11. Altyapı Gelişim Projesi kapsamında..
    12. Myanmar'da sel ve heyelan
    13. Kavak gastronomi turizminde iddialı
    14. Trabzonspor, AEK maçı hazırlıklarını..
    15. Bilecik’te ucuz atlatılan kaza..
    16. Yeni Malatyaspor’da M. Başakşehir..
    17. Fadıloğlu, Dülükbaba Mahallesi’ni..
    18. Şırnak Valisi Pehlivan’dan Cizre..
    19. Kamerun'da ayrılıkçılara ömür boyu..
    20. Kontrolden çıkan kamyon devrildi
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz