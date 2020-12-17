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Dünya Tanzanya duyurdu: Koronavirüs aşısı almayacağız
Dünya

Tanzanya duyurdu: Koronavirüs aşısı almayacağız

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, koronavirüse karşı geliştirilen aşının kesinlikle ülkeye sokulmayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:05:00 - 2020-12-17 14:08:56
Tanzanya duyurdu: Koronavirüs aşısı almayacağız

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını ülkeye getirmek gibi planlarının olmadığını açıkladı.

Tanzanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Gerald Chami, The East African gazetesine verdiği demeçte, Tanzanyalı sağlık uzmanları ve bilim adamlarının halen klinik çalışmaları sürdürerek, Kovid-19'a bitkisel çare aradığını söyledi.

Yeni üretilen aşıların fayda sağlayıp sağlamayacağından şüphe duyduklarını belirten Chami, "Herhangi bir aşıyı getirmek gibi bir planımız yok. Gerekli klinik testleri yapıp, güvenirliğini anlamadan bunları halkımıza dağıtamayız." dedi.

"Deneyler devam ediyor"

Chami, bitkisel ilaçların klinik deneylerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, Madagaskar'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği bitkisel ilacı satın alan ilk ülkelerden biriydi.

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin daha önce laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ve keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuştu.

Pfizer ve BioNtech'in geliştirdiği aşı

Pfizer ve BioNtech taraından geliştirilen koronavirüs aşısı ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. İngiltere'de geçtiğimiz günlerde kullanılmaya başlayan koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı. Koronavirüs aşısının kullanım kılavuzunda kritik uyarılarda bulunuldu. İşte son dakika haberin detayları...

Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin BioNTech isimli firması ile ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı BNT162b2'nin kullanım kılavuzu açıklandı.

Weber, "Aşı 16 yaş ve üstündekiler için uygundur. Üç hafta içinde iki doz halinde verilir. Üretici Pfizer/BioNTech'e göre ikinci dozdan ancak yedi gün sonra koruma sağlayabilir" ifadelerine yer verdi.

İngiltere, aşının uyarıcı bilgiler ve yan etkileri ile ilgili bilgilendirmesini ilgili hastaneler ve sağlık birimlerine gönderdi. İlk kez bu denli geniş çapta uygulanacak olan mRNA aşısıyla ilgili bu uyarılar, Alman virolog Friedenmann Weber tarafından Focus Dergisi'ne değerlendirildi.

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