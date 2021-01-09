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Dünya Tanzanya Devlet Başkanı maske takmayan Çinli Bakan'a teşekkür etti
Dünya

Tanzanya Devlet Başkanı maske takmayan Çinli Bakan'a teşekkür etti

Ülkesinde koronavirüs olmadığını ileri süren Tanzanya Devlet Başkanı, resmi ziyarette bulunan Çin Dışişleri Bakanı'na maske takmadığı için teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 02:25:00 -
Tanzanya Devlet Başkanı maske takmayan Çinli Bakan'a teşekkür etti

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, ülkesine resmi ziyarette bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'ye maske takmadığı için teşekkür etti.

Tanzanya'da koronavirüsün olmadığını söylüyor

Swahili Times'ın haberine göre, Tanzanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmadığını ileri süren ve bu yüzden ülke ve dünya kamuoyunda tepki çeken Magufuli, yeni demir yolu hattı inşası için yapılan imza törenine katılan Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın maske takmamasının ülkesinde Kovid-19 bulunmadığının ispatı olduğunu dile getirdi.

Maske takmadığı için teşekkür etti

Törendeki konuşması sırasında Çinli heyet arasında tek maske takmayan kişi olan Vang'a işaret eden Magufuli, "Vang Yi'ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kendisi ülkemizde koronavirüs olmadığını bildiği için maske takmıyor." dedi.

Kendisi de maske kullanmayan Magufuli, konuşmasının ardından Çinli Bakanla el sıkıştı.

Kovid-19 aşısını ülkeye getirmek gibi planlarının olmadığını açıklayan Tanzanya, vakalara ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmıyor.

Magufuli'nin daha önce laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ve keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuştu.

 

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