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Kadın - Aile Tantuni tarifi, nasıl yapılır? Kolay tantuni tarifi
Kadın - Aile

Tantuni tarifi, nasıl yapılır? Kolay tantuni tarifi

Tantuni, bol baharatla hazırlanan hem dürüm hem de porsiyon şeklinde sunulan Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarındandır.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 10:05:00 - 2021-11-09 10:08:42
Tantuni tarifi, nasıl yapılır? Kolay tantuni tarifi

Tantuni, bol baharatla hazırlanan hem dürüm hem de porsiyon şeklinde sunulan Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarındandır. 

Malzemeler

  • 600 gram dana eti
  • 1 adet kuru soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 2 orta boy domates
  • Kırmızı toz biber, tuz, sumak
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı sıcak su
  • Lavaş

Yapılışı

Dana eti küçük parçalar olacak şekilde doğranır ve haşlanır. Sebzeler, domatesler ufak ufak doğranır. Kuru soğan ise ince uzun şekilde doğranır, maydanozlar da kıyılır. Soğan ve maydanozlar bir yerde karıştırılır, arzu edildiği kadar sumak eklenir. Haşlanan etler de kenara alınır. Saca 1 çay bardağı sıvı yağ koyulur. Haşlanan etler de eklenir, bir çay bardağı su da ilave edilir. Göz kararı tatlı toz biber, tuz atılır. Kısa süre karıştırılır. Lavaşlar saca tek tek sıralanır ve yağlanır.
Ardından yağlı lavaşlar kenara alınarak hazırlanan domates, soğan, maydanoz ve sumak karışımı içine koyulur. Üzerine de pişen etler eklenir, sıkıca sarılır. Dürümler hazırlandıktan sonra yeniden saca konularak arkalı önlü kızartılır. Tercihe göre farklı şekillerde servis edilir. Afiyet olsun.

 

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