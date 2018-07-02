Tantanacılık yöntemiyle yankesicilik yapan 4 kişi enselendi

Kavga eden iki şahsı ayırmaya çalışan yaşlı bir vatandaş, olaydan sonra cebindeki 950 euro ve bin 50 TL'nin çalındığını fark ederek polise müracaat etti. Konu ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paraları çalan şahısların kavga eden şahıslarla birlikte hareket ettiklerini ve kimlikleri tespit edilen 4 şüphelinin Ağrı iline kaçtıklarını belirledi. Şüpheliler, Ağrı'nın Patnos ilçesinde çaldıkları paralarla birlikte suçüstü yakalanarak Muş’a getirildi. Vatandaşın çalınan 950 euro ve bin 50 TL parası ise kendisine teslim edildi. 28 Haziran'da Muş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Şırnak Cizre, Bitlis ve Mardin’de de üç ayrı yankesicilik olayına karışan şahısların Batman İl Emniyet Müdürlüğünce de yankesicilik suçundan arandıkları tespit edildi.