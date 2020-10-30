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Siyaset Tansu Çiller'den Mesut Yılmaz itirafı: Ülkeye istikrarı çok erken getirebilirdik
Siyaset

Tansu Çiller'den Mesut Yılmaz itirafı: Ülkeye istikrarı çok erken getirebilirdik

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yine eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Yılmaz'ın ölümüyle ilgili taziye mesajı yayınladı. Çiller "ülkeye istikrarı çok erken getirebilirdik" itirafında da bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:14:00 - 2020-10-30 12:25:06
Tansu Çiller'den Mesut Yılmaz itirafı: Ülkeye istikrarı çok erken getirebilirdik

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ölüm haberinin ardından taziye mesajı yayınladı.

Mesajında üzgün olduğunu belirten Çiller "Eğer bütünleşme başarılabilseydi ülkeye istikrarı çok erken getirebilirdik." dedi.

İşte Çiller'in o açıklaması:

Ülkemizin milletimizin başı sağolsun. Ülkemiz eski bir başbakanını kaybetti. O gün bir parlamenter sistem mevcuttu. İcranın başıydı. Darbelerin dövdüğü bir merkez sağ parti. Adalet Partisi'nden başka partiler türetilmişti zorla. DYP ve ANAP çıkan iki partiden biriydi. Bölünmüşlük istikrarsızlığa neden oldu. Bu istikrarsızlığın zorluklarını birlikte yaşadık. Bu zorlukları milletimiz de yaşamıştır. Gerçekten üzgünüm.

Bir koalisyonla ülkeyi yönetmek son derece zordu. Ben başkanlık sisteminin tercih etmenin önemli sebeplerinden birinin o günkü tecrübelerde görüyorum.

Koalisyonun kendi içinde getirdiği zorluklar rekabetler vardı. Darbelerin faturasını ödedik, milletimiz ödedi.

Mesut Yılmaz iyi bir devlet adamıydı. İyi bir başbakan oldu. Bugün gerçekten üzgünüm. Milletimize tekrardan başsağlığı diliyorum.

Daha çok zorluklarını yaşadık koalisyonların darbelerin bölünmüşlüklerin.

Darbelerin etkisini olmadığı bir ortamda çok güzel işbirlikleri yapabilirdik.

Çok güzel seyahatlerimiz oldu. İçtiğimiz kahvelerin hatırları büyüktür. Ben o hatırlarla kendisini anıyorum.

Üzüldüğüm nokta şudur bütün bu bölünmüşlüklerin üstüne çıkabilirdik. Bir bütünleşme sağlayabilirdik. Bu bölünmüşlük rekabete de götürebilirdi, bütünleşmeye de götürebilirdi.

Son seçimler büyük rekabetle sonuçlandı. Böyle bir ortamda bütünleşmenin özlemiyle başbakanlığı sayın Mesut Yılmaz'a bırakmıştım. Biz o bütünleşmeyi başaramadık. Buna çok üzgünüm. Eğer o bütünleşme başarılabilseydi ülkeye istikrarı çok erken getirebilirdik.

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