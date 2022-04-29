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Medya Tansu Çiller'den flaş karar! Herkese ters köşe yaptı
Medya

Tansu Çiller'den flaş karar! Herkese ters köşe yaptı

Eski Başbakan Tansu Çiller'in yeniden merkez sağda siyasete döneceği iddiaları siyaseti sallamıştı. Ancak Çiller'in bu fikrinden vazgeçtiği bilgisi geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 11:16:00 -
Tansu Çiller'den flaş karar! Herkese ters köşe yaptı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bir süre önce, "Milletimi özledim" diyerek siyasete dönüş sinyali veren ve parti kurma hazırlıklarında olduğu konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller'in kararını askıya aldığını belirtti.   

Saymaz, bugünkü yazısında konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Eski Başbakan ve DYP lideri Tansu Çiller, geçen aylarda bir merkez sağ parti kurmak için arkadaşlarıyla temasa geçmiş ve bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Ancak öğrendiğim kadarıyla, halkta yeterli karşılık bulmayacağını düşündüğü için parti girişimini şimdilik askıya aldı. Çiller'in parti hazırlığını yürüten isimlerden Ömer Bilgin de bir süredir telefonları yanıtsız bırakıyor." 

 

 

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