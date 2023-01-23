Tansu Çiller'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'TOGG' sorusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının açılış törenine katıldı.

Açılıştan sonra Erdoğan metro hattının test sürüşünü yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a test sürüşünde eski Başbakan Tansu Çiller de eşlik etti.

Tansu Çiller'den TOGG sorusu

Test sürüşü sırasında Tansu Çiller'in "TOGG mu kolay, bu mu kolay?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu çok çok kolay" yanıtını verdi.