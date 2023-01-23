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Gündem Tansu Çiller'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'TOGG' sorusu
Gündem

Tansu Çiller'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'TOGG' sorusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının test sürüşünü yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürüşte çocuklar ve eski Başbakan Tansu Çiller eşlik etti. Çiller'in yolculuk esnasında Erdoğan'a sorduğu soru dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 13:35:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının açılış törenine katıldı.

Açılıştan sonra Erdoğan metro hattının test sürüşünü yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a test sürüşünde eski Başbakan Tansu Çiller de eşlik etti.

Tansu Çiller'den TOGG sorusu

Test sürüşü sırasında Tansu Çiller'in "TOGG mu kolay, bu mu kolay?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu çok çok kolay" yanıtını verdi.

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