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Siyaset Tansu Çiller siyasete geri dönüyor! Parti kurmayacak, işte yol haritası
Siyaset

Tansu Çiller siyasete geri dönüyor! Parti kurmayacak, işte yol haritası

Eski Başbakan Tansu Çiller'in bir süredir yeniden aktif siyasete döneceği konuşulurken ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Buna göre; Çiller'in yeni bir parti kurmayacağı ve 2020 yılında kurulan Bizim Parti'nin isminin değiştirileceği kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 01:17:00 -
Tansu Çiller siyasete geri dönüyor! Parti kurmayacak, işte yol haritası

Eski Başbakan Tansu Çiller'in yeniden siyasete döneceği iddiası gündemdeki yerini koruyor. Kulislerde Çiller'in son dönemde parti kurmaya ilişkin görüşmeler yaptığı belirtilirken siyasete atılacağı partinin isminin ne olacağı da merak ediliyor.

Yeni parti kurmayacak

DW Türkçe'nin Çiller'e yakın isimlerden edindiği bilgiye göre, Çiller yeni bir parti kurmayacak ve 2020 yılında kurulan Bizim Parti'nin ismi değiştirilecek. Partinin yeni yüzü için Büyük Türkiye Partisi ismi konuşuluyor. Şu anda eski DYP'li isimlerle ve şu anda başka partilerde görev almış siyasetçilerle Çiller'in ekibine katılım için görüşmeler sürüyor.

"Ben milletimi özledim" demişti

Çiller de geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalının etkinliğinde geri dönüş sinyali vererek, "Ben milletimi özledim. Kim ne kadar isterse, o kadarını alır. Bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal. Yani karar vermiş durumda değilim. Ama neye karar verirsem vereyim bunu koltuk için yapmayacağım, bunu bir ikbal için yapmayacağım" demişti.

 

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