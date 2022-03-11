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Siyaset Tansu Çiller, siyasete geri dönüyor! İşte kuracağı partinin ismi
Siyaset

Tansu Çiller, siyasete geri dönüyor! İşte kuracağı partinin ismi

Cumhuriyet yazarı CHP'li Mustafa Balbay, dikkat çeken iddialarda bulundu. Eski Başbakan Tansu Çiller'in kuracağı partiye ilişkin bilgileri açıklayan Balbay, yeni partinin isminin Büyük Türkiye Partisi olacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 22:37:00 -
Tansu Çiller, siyasete geri dönüyor! İşte kuracağı partinin ismi

Cumhuriyet yazarı CHP'li Mustafa Balbay, son dönemde siyasete dönmek için görüşmeler yaptığı konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller'in kuracağı partinin ismini açıkladı.

Balbay, "Tansu Çiller siyasete geri dönüyor. Kuracağı partinin adı Büyük Türkiye Partisi olacak" iddiasında bulundu.

Parti çalışmalarına ilişkin kulis bilgilerini açıklayan Balbay, "Bir iki ay içinde örgütlenmeyi planlıyorlar. 7 bölge için örgütlenme başkanı atadılar. Bu örgütlenme başkanları il başkanlıklarını oluşturma çabası içine girdi" ifadelerini kullandı.

Balbay şöyle devam etti:

"Kurultayın iki ay içinde yapılması planlanıyor. Haziran ya da sonbaharda seçim iklimi olabilir. Erdoğan, 6 partili ittifakın iyi görünen bir hava oluşturduğunu gördü."

 

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