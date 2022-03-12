Tansu Çiller Anavatan Partisi’nin başına mı geçecek? Tansu Çiller'in partisi hangisi?

Eski başbakanlardan Tansu Çiller geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalının etkinliğinde geri dönüş sinyali gelmişti Çiller, "Ben milletimi özledim. Kim ne kadar isterse, o kadarını alır. Bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal. Yani karar vermiş durumda değilim. Ama neye karar verirsem vereyim bunu koltuk için yapmayacağım, bunu bir ikbal için yapmayacağım" demişti.

Tansu Çiller Anavatan Partisi’nin başına mı geçecek?

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Beyaz TV'de ekrana gelen Tahir Sarıkaya'nın sunduğu "Uyan Türkiyem" programının canlı yayın konuğu oldu. Burada Tansu Çiller’e bomba teklif yapan Çelebi, "Tansu hanıma kapımız sonuna kadar açık. Türk siyasetindeki tecrübelerini paylaşmak isteyen herkese kapımız açık." ifadesini kullandı.

Tansu Çiller kimdir?

Türkiye'nin 1990'lı yıllarındaki çalkantılı zamanlarına damga vuran isimlerden olan Çiller, ilk dönemlerde aldığı iyi eğitim ve kadın olması nedeniyle bazı kesimlerde Türkiye'nin yeni yüzü olarak görülmüştü.

Süleyman Demirel'in davetiyle 1990 yılında Doğru Yol Partisi'nde (DYP) siyasete giren Çiller, 1991 seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçildi. Ekonomi alanındaki altyapısı ile 1991 seçimlerinde kamuoyunun da iyi hatırladığı "herkese iki anahtar" vaadiyle partisini koalisyon ortağı yaparken kendisi de Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı oldu.

Ancak gerek "iki anahtar" gerekse Ulusal Dinamik Denge Modeli isimli diğer ekonomi vaadini hayata geçiremeyen Çiller, 1993'te Turgut Özal'ın ani ölümü ve ardından Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasıyla DYP'nin başına geçti.

Çiller daha sonra dönemin Cumhurbaşkanı Demirel tarafından hükûmeti kurmakla görevlendirildi ve böylelikle 25 Haziran 1993'te ikinci DYP-SHP koalisyon hükümetinde Türkiye'nin ilk kadın başbakanı oldu.

Tansu Çiller hayatı!

Tam adı Tansu Penbe Çiller olan Tansu Çiller 24 Mayıs 1946 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk ekonomist, akademisyen, siyasetçi ve 22. Türkiye Başbakanıdır. Gazetecilik ve valilik yapmış olan Milas doğumlu Hüseyin Necati Çiller ile Rumeli Türklerinden olan Selanikli Muazzez Çiller'in tek çocuğu olarak doğmuştur. Sonrasında İstanbul, Fındıklı'da, İsmet İnönü İlkokulu'na kaydolmuştur. Babası Necati Çiller'in Bilecik Valisi olarak atanması sonrası 1953 senesinde, Bilecik Edebali İlkokulu'nun beşinci sınıf öğrencisi olmuştur.

Babasının milletvekilliği adaylığı için emekliye ayrılmasıyla beraber ailesiyle İstanbul'a dönen Çiller, Demokrat Parti'nin, okulunun adını değiştirmesiyle ilkokul diplomasını İsmet İnönü değil Namık Kemal İlkokulu'ndan almıştır. Necati Çiller, Muğla'dan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak katıldığı 1954 seçimleri'nde seçilememiştir.

Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nden mezun olan Tansu Çiller, 1967'de Robert Kolej Yüksek Okulu'nun (bugün Boğaziçi Üniversitesi) Ekonomi Bölümü'nü tamamlamıştır. Doktorasını Connecticut Üniversitesi'nde verdi (1971), doktora üstü öğrenimini Yale Üniversitesi'nde sürdürmüştür. 1971-73 arasında Franklin & Marshall College'da yardımcı profesör olarak çalışmıştır.

1974 ve 1975 senelerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde asistan profesör olarak görev almış ve 1978 yılında doçent, 1983 yılında profesör olmuştur. Tansu Çiller'in ekonomi üzerine 9 yayını bulunmaktadır. 1963 yılında Özer Uçuran'la evlenmiştir. Eşiyle birlikte ABD'ye giden Çiller New Hampshire Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır.