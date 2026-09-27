Tansiyon ilacı kullanmak istemedi, yürümeye başladı: 'Her gün 17-18 olan tansiyonum düştü'

Avcılar'da yaşayan 68 yaşındaki emekli muhasebeci Kemal Demirkol, 6 yıl önce yüksek tansiyon teşhisi konulmasının ardından başladığı yürüyüşü günde yaklaşık 30 kilometreye taşıdı. Tansiyonunun düştüğünü söyleyen Demirkol'u çevresindekiler, yollarda atletle yaptığı uzun yürüyüşler nedeniyle Tom Hanks'in canlandırdığı 'Forrest Gump' karakterine benzetiyor.

Demirkol'un hayatını değiştiren, doktorunun ömür boyu tansiyon ilacı kullanması gerektiğini söylemesi oldu. İlacı kullanmak istemeyen Demirkol önce sigara ve alkolü bıraktı, ardından yürümeye başladı. O günleri şöyle aktardı: "Doktor tansiyon ilacı verdi. Kendisine ne kadar kullanacağımı sorduğumda, 'Ölene kadar kullanacaksın' dedi. Bu durum da beni rahatsız etti."

2020 yılından beri yürüdüğünü söyleyen Demirkol, ilk başlarda az yürüdüğünü anlattı. Sonra düşüp bileğini kırdı; o dönemde 90'lı kilolardaydı. "Kendi kendime 'Bu kilo ile olmaz' dedim" diyen Demirkol, günde bir saatlik yürüyüşle kilo veremeyince süreyi 6 saate çıkardı.

Yaz-kış demeden Avcılar ve Beylikdüzü'nde yürüyen Demirkol, beslenmesine de özen gösterdiğini söyledi: "Yiyeceği de biraz kısmak lazım. Günde bir öğün yiyorum. Ben emekliyim, muhasebeden emekli oldum. Şu an eşimle yalnızız. Her gün 6 saat yürüyorum. Ortalama 30 kilometre yürüyorum."

"Her türlü organ inanılmaz düzgün çalışıyor"

Demirkol, yürüyüşe başladıktan sonra tansiyon değerlerinin gerilediğini söyledi: "Daha bu sabah ölçtüm tansiyonumu, 11'e 6 çıktı. Her gün 17-18 olan tansiyonum düştü. Sadece tansiyonum düşmedi. Her türlü organ inanılmaz düzgün çalışıyor. Ben 68 yaşındayım. 62 yaşından beri yürüyorum."

Bir süre önce geçici hafıza kaybı yaşayan Demirkol, bu nedenle nöroloji bölümüne götürüldüğünü kaydetti. Yaşadıklarını "Geçici olarak bir dönem hafızamı kaybettim. Tabii ilk defa başıma geldi. Bana artık, 'Seni götürmek farz oldu' diyorlar" sözleriyle anlattı.

"Laf atan, taş atan, su atan oluyor"

Her gün kat ettiği uzun mesafeler çevrede farklı tepkilere de yol açıyor. Kendisine anormal bakıldığını söyleyen Demirkol, "Laf atan, taş atan, su atan oluyor" dedi.

Demirkol, "Spor yapsınlar. Bizim Türkiye'de obez çok" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Nerede hareket, orada bereket var. Eğer hareket yoksa orada doktor var, hastane var."