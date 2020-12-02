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Sağlık Tansiyon hastasına korona aşısı yapılır mı?
Sağlık

Tansiyon hastasına korona aşısı yapılır mı?

Koronavirüs sürecinde yeniden zirve yaşandığı döneme girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da covid-19 aşısı için her şeyin hazır olduğunu belirtmişti. Covid-19’a karşı aşının bulunması dört gözle beklenirken tansiyon hastaları en merak ettiği konu Türkiye'ye gelmesi beklenirken aşının kimlere yaptırılacağı. Peki, Tansiyon hastasına korona aşısı yapılır mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-02 19:28:00 -
Tansiyon hastasına korona aşısı yapılır mı?

Koronavirüs salgını riskli olan gruplar arasında bazı kronik hastalığı olan kişiler bulunuyor. Yüksek tansiyon  hastaları ise koronavirüse yakalanma ve etkilenme durumunda riskli gruplardan biri. İşte koronavirüse karşı riskli olanlar...

Riskli olanlar

İleri yaş

Astım gibi akciğer hastalıkları

Kalp hastalıkları, diyabet ve obezite

Zayıflamış bağışıklık sistemi

Kronik böbrek veya karaciğer hastalığı

Kalp, yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler hastalıkları olanlar

Tansiyon hastasına korona aşısı yapılır mı?

Risk sadece hastalığa yakalanma ve hastalığı ağır seyretme riskinin dışında hastalığı bulaştırma riskinin de göz önünde bulundurulmasını söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü öncelik sırasını şöyle sıraladı;

1- Virüsle karşılaşma yakalanma riski yüksek olan kişiler

2- Virüsü taşıma ve başkalarına bulaştırma riski olan kişiler

3- Virüse yakalandığı zaman hastalanma, ağır seyretme ve ölüm riski yüksek olan kişiler

Prof. Dr. Özlü, aşı kimlere nasıl ve hangi öncelik sırasına göre uygulanacağı sorusunun yanıtını toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklayabileceğini söyledi.

Aşılar ne kadar koruyacak?

Bilim Kurulu Üye Pof. Dr. Özlü, 15 gün arayla iki doz halinde uygulanacak olan aşıların, yapıldıktan 1,5-2 ay sonra koruyucu antikor oluşturmaya başladığını ifade etti. Öte yandan Prof. Dr. Özlü, Rus aşısını olup virüse yakalanan 20 kişiyle ilgili ise aşı olup virüse yakalanmanın şaşırtıcı olmadığını aşını 1-2 ay içerisinde koruma sağladığını ve bunun şaşırtıcı olmaması aşıyla ilgili bir tereddüt yaratmaması gerektiğini söyledi..

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