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Dünya Tansiyon dinmiyor! Rusya'ya karşı aldıkları kararı duyurdular
Dünya

Tansiyon dinmiyor! Rusya'ya karşı aldıkları kararı duyurdular

Slovakya, Çekya ile dayanışma kapsamında 3 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi yönünde karar aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 00:47:00 -
Tansiyon dinmiyor! Rusya'ya karşı aldıkları kararı duyurdular

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, berberindeki bakanlarla basın toplantısı düzenleyerek Rus diplomatların sınır dışı edileceğini duyurdu.

Heger, Slovakya'nın Rusya ile karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler geliştirmekten yana olduğunu, bu duruma Rus misyonlarındaki diplomatların da katkı sağlaması gerektiğini ve uluslararası sözleşmeler doğrultusunda hareket etmelerinin beklendiğini belirtti.

3 Rus diplomatın sınır dışı edilme kararı öncesinde Slovakya istihbaratından edinilen bilgilerin titizlikle incelendiğini kaydeden Heger, kararlarını bu bilgiler doğrultusunda aldıklarını söyledi.

Rusya'dan tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus TASS Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Slovakya'nın 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararıyla ilgili "Uydurulmuş bir mesele konusunda Prag ile sözde dayanışma içerisinde olduğunu göstermeye çalışan Bratislava'nın dostça olmayan eylemleriyle derin hayal kırıklığına uğradık. Cevabımızı bekletmeyeceğiz." dedi.

Çekya ile Rusya arasında "diplomat" krizi

Çekya'da Başbakan Andrej Babiş 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkede 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı alındığını bildirmişti.

Bunun ardından Rusya da Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 20 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.

Son olarak Çekya, Prag'ta görev yapan Rus diplomatların sayısını, Moskova'da görev yapan Çek diplomatların sayısına eşitlemek amacıyla daha fazla Rus diplomatı sınır dışı edeceğini duyurmuştu.

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