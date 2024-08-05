Tanrıverdi paşaya rahmet, müfterilere hidayet dileği ile!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Adnan Tanrıverdi komutan, Hakk’a yürüdü.

Allah rahmet eylesin..

28 Şubat sürecinde, bir elin parmağı kadar az sayıdaki inançlı generallerimizden birisi idi..

Tam da Erbakan hocamızın Başbakan olduğu ilk YAŞ toplantısı ile emekli edilmişti..

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Hani olayların arka planını bilmiyor olsak..

Laikçilerin, kemalistlerin nasıl da dindar insanlara, Erbakan hoca iktidarında bilinçli olarak zulmü artırdıklarını bilmiyor olsak..

“Vay canına... TSK’da birkaç tane dindar general var.. Erbakan başbakan olur olmaz, hemen onlardan birisini emekliye ayırmış” derdik..

Bu insafsız ve adice bir yorum olur..

Bu yorum tarzını, maalesef Erbakan hocanın izinden gittiğini iddia eden Saadet Partili kardeşlerimiz, Erdoğan’a saldırmak üzere çokça kullanıyorlar..

Erdoğan sanki her konuda tam bir iktidar sahibi imiş gibi, “Bak bak, Avrupa Birliği hakkında şu adım atılmış” diye başlıyorlar..

“Bak bak.. Küçük yaşta evlilik gerekçesi ile binlerce insan cezaevinde tutuluyor” diyor, sorumlu olarak da AK Parti iktidarını gösteriyorlar.

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