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Yaşam Arkadaşlarının anahtarını kopyalayıp evini soydular! 1,5 milyonluk vurgun böyle ortaya çıktı
Yaşam

Arkadaşlarının anahtarını kopyalayıp evini soydular! 1,5 milyonluk vurgun böyle ortaya çıktı

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Arkadaşlarının anahtarını kopyalayıp evini soydular! 1,5 milyonluk vurgun böyle ortaya çıktı

Hatay’da aynı iş yerinde çalıştıkları arkadaşlarının evinin anahtarını kopyalayan sevgili çiftin, kadın evde yokken yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki altın ve dövizi çaldıkları öne sürüldü. Şüpheliler, polis ekiplerinin 22 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından yakalandı.

Antakya’da ev almak için biriktirdiği altın ve paraları çalınan kadının şikayeti üzerine polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

 

Olay, 8 Ekim tarihinde Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Bir evden 1 buçuk milyon TL değerindeki; 11 adet yaklaşık 200 gram ağırlığında altın bilezik, 40 bin TL ve 700 dolar nakit para çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve saha araştırmaları sonucunda N.N.H. ve M.A.P. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin altınları evden çaldıktan sonra sokakta ilerledikleri ve kuyumcuda sattıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın ve erkek şüphelinin sevgili oldukları, altınları çalınan kadınla aynı iş yerinde çalıştıkları tespit edildi. Çiftin, daha önce ziyaret ettikleri arkadaşlarının evinin anahtarını kopyaladıktan sonra kadın evde yokken eve girerek ev almak için biriktirdiği altın ve dövizi çaldıkları öğrenildi.

 

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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