Polisi dinlemedi pişman oldu: Tam 425 bin lira ceza kesildi!
Erzurum'da trafik kontrolü sırasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yakalanan alkollü sürücüye 425 bin lira ceza kesildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzurum'da trafik kontrolü sırasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yakalanan alkollü sürücüye 425 bin lira ceza kesildi.
rzurum'da, polisin "dur" ihtarına uymayan ve ehliyeti daimi olarak iptal edildiği halde araç kullanan alkollü sürücüye 425 bin lira ceza kesildi.
REKOR CEZA Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 25 ACC 088 plakalı araç, ekiplerce Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yakalandı.
Yapılan incelemede sürücü O.E'nin alkollü olduğu ve ehliyetinin daha önce daimi olarak iptal edildiği belirlendi.
ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ Sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 425 bin lira ceza kesildi. Araç, 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.
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