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Polisi dinlemedi pişman oldu: Tam 425 bin lira ceza kesildi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Polisi dinlemedi pişman oldu: Tam 425 bin lira ceza kesildi!

Erzurum'da trafik kontrolü sırasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yakalanan alkollü sürücüye 425 bin lira ceza kesildi.

#1
Foto - Polisi dinlemedi pişman oldu: Tam 425 bin lira ceza kesildi!

rzurum'da, polisin "dur" ihtarına uymayan ve ehliyeti daimi olarak iptal edildiği halde araç kullanan alkollü sürücüye 425 bin lira ceza kesildi.

#2
Foto - Polisi dinlemedi pişman oldu: Tam 425 bin lira ceza kesildi!

REKOR CEZA Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 25 ACC 088 plakalı araç, ekiplerce Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yakalandı.

#3
Foto - Polisi dinlemedi pişman oldu: Tam 425 bin lira ceza kesildi!

Yapılan incelemede sürücü O.E'nin alkollü olduğu ve ehliyetinin daha önce daimi olarak iptal edildiği belirlendi.

#4
Foto - Polisi dinlemedi pişman oldu: Tam 425 bin lira ceza kesildi!

ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ Sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 425 bin lira ceza kesildi. Araç, 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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