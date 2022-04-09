Tanrı Dağı’nda ulumayı bıraktı, tencere tava ile anket yaptı! Bu da Cemal Enginyurt tipi seçim anketi!

Cemal Enginyurt, seçim anketlerinde yer verilmeyen partisi için kendi sosyal medya hesabı Twitter’dan takipçilerine bir anket yaptı. DP'li Cemal Enginyurt'un yaptığı ve 8 bin 395 kişinin katıldığı seçim anketinin sonuçları paylaşıldı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt daha önce de partisine yer vermeyen anketlere sitemde bulunmuştu. Cemal Enginyurt, katıldığı bazı televizyon programlarında ise Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı özelinde seçim anketi sonuçlarına dair tahminleri paylaşarak, “Millet İttifakı yüzde 55 bunlar yüzde 30 alacaklar. Allah'ın izniyle ve inanarak söylüyorum.” demişti

2 seçenekli soru sordu ve partisini iktidara taşıdı!

Cemal Enginyurt bu kez aktif olarak kullandığı sosyal medya platformu Twitter hesabından seçim anketi yaptı. Takipçilerine “Değerli arkadaşlarım…” diyen seslenen Cemal Enginyurt, “Demokrat Parti’ye oy verir misiniz?” diye sordu. Enginyurt’un yaptığı seçim anketine 8 bin 395 kişi katıldı. Anket sonucuna göre ise, Demokrat Parti’nin oyu %60,1 çıktı. DP’ye hayır oy vermem diyenlerin oranı %39,9 oldu.





