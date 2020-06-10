Tanoğlu: “Valimizi hiçbir zaman unutmayacağız”

Erzincan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Valiler Kararnamesiyle Burdur Valiliğine atanan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile ilgili olarak teşekkür mesajı yayınladı. Tanoğlu mesajında, “Bilindiği üzere 30.05.2016 tarihinden bu yana beraber olduğumuz valimiz Burdur Valiliği’ne atanmış bulunmaktadır. Geldiği günden bu yana şehrimizin tüm sorunlarıyla birebir ilgilenen, şehrimizi çok iyi tanıyan, Erzincan halkıyla çok iyi ilişkileri olan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak yürüttüğümüz projelerde ve yaptığımız çalışmalarda bizlerden desteğini esirgemeyen, zekasıyla ve samimiyetiyle şehrimizi sahiplenen valimizin gidişine üzülmemek mümkün değil.

Geçtiğimiz 4 yıl boyunca ülkemizin atlattığı badireler göz önüne alınırsa aslında ne kadar zor bir görevi başarıyla tamamladığını görebiliriz. Geldikten kısa bir süre sonra yaşanan hain darbe girişiminde gösterdiği dik duruş, Elazığ depreminde gösterdiği yardımseverlik, ekonominin dalgalandığı dönemlerde taşın altına elini koyarak Erzincan için beraber neler yapabiliriz sorusunun cevabını arayan, özellikle sosyal medyada öğrencilerle girdiği diyaloglarla hepimizi güldüren ve öğrencilerin gönlünde taht kuran, teröre ve kaçakçılığa göz açtırmayan, ilimizdeki suç oranını en aza indiren ve son olarak yaşadığımız bu salgın sürecinde ilimizi kontrol altında tutmayı başararak vaka ve vefat sayısının en az olduğu iller arasına sokan, yaşanan tüm krizleri başarıyla atlatmış olan valimize, geçen bu süreç içerisinde gecesiyle gündüzüyle bizlerin yanında olduğu için çok teşekkür ediyoruz.

Bizler kendisini hiçbir zaman unutmayacağız. Biliyoruz ki valim de bizleri unutmayacak. Görev yeri neresi olursa olsun Erzincan her zaman kendisine kollarını açmaya devam edecektir. Yeni görevinde de en az buradaki kadar başarılı olacağından şüphemiz yoktur çünkü valimizin sadece elini değil gövdesini de taşın altına koyarak çalıştığına şahidiz. Kendilerine çalışmalarında başarılar diler, yeni görev yerinin kendisine huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz.” dedi.