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Yerel Tankerin deposu delindi, binlerce litre yağ oluk oluk yollara aktı
Yerel

Tankerin deposu delindi, binlerce litre yağ oluk oluk yollara aktı

Yeniakit Publisher
2024-05-01 11:03:00 -
Tankerin deposu delindi, binlerce litre yağ oluk oluk yollara aktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yakıt dolu bir tanker ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kaza, büyük bir tehlikeye neden oldu. Kazanın ardından, tanker'in depo vanası kırıldı ve binlerce litre yağ yollara akarak çevreye zarar verdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yakıt dolu bir tanker ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kaza, büyük bir tehlikeye neden oldu. Kazanın ardından, tanker'in depo vanası kırıldı ve binlerce litre yağ yollara akarak çevreye zarar verdi.

Tarihi İpekyolu Aydınlar Tesisi sahasında meydana gelen olayda tanker geri geri manevra yaparken arkadan gelen bir tıra çarptı. Kaza sonrası tankerin akaryakıt depo kısmındaki vana kırıldı, sonrasında binlerce litrelik fiorin yağı caddeye döküldü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gelerek çalışma başlattı.

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