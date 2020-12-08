Tank Palet’i Koç alsa yine bağırır mıydınız?

Muhammet Kutlu Ankara

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin sürekli gündeme getirerek hükümete karşı algı çalışması yapmaya çalıştığı Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın yerli tank üretimi için tahsis edilmesi konusuna açıklık getirdi. TBMM’deki makamında Akit’e konuşan Turan, şunları dile getirdi:

Derdi üretmemizi engellemek

“Biz Türkiye’yi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarmak, yerli tank üretmek istiyoruz. Türkiye’nin savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranını yüzde 20’lerden yüzde 70’lere çıkardık, hedefimiz yüzde 100. Kılıçdaroğlu’nun derdi tank palet fabrikası değil, asıl derdi ‘sahiplerinin sözcüsü’ olmak ve tank üretmemizi engellemek. Fabrikanın satılması, mülkiyetinin devredilmesi asla söz konusu değildir. Tamamen üretimi artırmaya yönelik bir hamle.

Bakınız 1975 yılından, yani kuruluşundan yana bu fabrikada bir tane tank bile üretilmemiş. Çünkü bu fabrika tank üretmek için değil, ithal edilen tankların modernize edilmesi, tamiratlarının yapılması, tank paleti üretilmesi gibi işler için kurulmuştu.

Koç’a da teklif edildi

2007 yılında yerli ve milli tank prototiplerinin üretilmesi işi Koç Grubu şirketlerinden Otokar’a verildi. Sözleşmeye göre prototipin en geç 8 yıl içinde tamamlanması gerekiyordu. Ancak yaklaşık 10 yıl sonra 2017 yılında ancak tamamlayabildi. Bu süre zarfında Otokar’a yaklaşık 1 milyar dolar ödeme yapılmış. Daha sonra firmanın destek aldığı Alman firmalarının çeşitli gerekçe göstermeleriyle süreç durdu. Ardından tekrar üretmeye karar verilerek, üretim işi Otokar’a teklif edildi. Ancak firmanın teklif ettiği 6 milyar avro fiyatı yüksek bulundu, açık ve şeffaf bir ihale yapıldı. İhaleye Otokar, BMC ve FNSS firmaları katıldı. 2018’de sonuçlanan ihale 3.6 milyar avroluk teklif veren BMC’de kaldı. Milletimizin faydasına olacak, tasarruf edilecek, maliyetleri düşürecek, projeyi hızlandıracak bir durumdan neden rahatsızlık duyulur?”

Mesele katarlı firma değil

Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlayan her firmanın kıymetli olduğunu vurgulayan Bülent Turan, şöyle devam etti: “İhaleyi Koç Grubu veya başka bir firma almış olsaydı Kılıçdaroğlu ve ekibi bu kadar bağıracak mıydı? Mesele BMC’nin ortağının Katarlı bir firma olması da değil. Zaten bu şirketin yüzde 51 hissesi Türk ortaklara aittir. Sürekli dile getirilen 50 milyon dolarlık ilave yatırım üretime başlanması için ön hazırlık esnasında gereken miktardır. Proje için 4 milyar dolar civarında finansman gerekmektedir.

Kılıçdaroğlu’na rağmen

Bırakınız işletme devrini 1998 yılında Kocaeli Gölcük sahilinde denize sıfır SEKA fidanlığı, Mesut Yılmaz-Bülent Ecevit Hükümeti döneminde Koç-Ford Ortaklığı’na bedava verildi. Devrin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ‘Gerekirse Çankaya’nın bahçesini veririm’ dedi. Konuya önyargısız bakıldığında asıl meselenin yerli ve milli tank üretimini engellemek olduğu görülebilir. Kılıçdaroğlu’na rağmen milli Türk tankını görmek en büyük mutluluğumuz olacak.”