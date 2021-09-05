Tanju’nun yönettiği Bolu’da kabak tadı veren ihaleler

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Sığınmacılara yönelik faşizan ve ırkçı tutumu ile gündeme gelen ardından tüp bebek tedavisi için kendisinden yardım talebinde bulunan tesettürlü bir kadın ile anısını mide bulandıran bir ima ile anlatıp iğrenç şekilde gülümsemesiyle herkes tarafından kınanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şimdi de yaptığı israflarla yok artık dedirtti. Kur’an-ı Kerim’e el basıp ‘tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyeceğim, israf yapmayacağım’ diyerek yemin eden ve her defasında bunu tekrarlayan Tanju Özcan’ın Mart, Temmuz ve Ağustos aylarında ihaleleri yapılan üç organizasyona toplam 1 milyon 153 bin lira harcadığı belirlendi.

Kabak tanıtımına 370 bin lira verildi

Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Mart ayında EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden ‘Bolu Kabağı’nın coğrafi işaret çalışmasında yapılacak olan veri toplama, analiz, araştırma, farkındalık yaratma, literatür oluşturma, sürdürülebilir kalkınma, pazarlama ve coğrafi işaret eğitimi, tanıtım çalışması’ başlıklı ihale yapıldı. Söz konusu ihaleye tek bir firma teklif verdi. Ankara merkezli EVYA Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Reklam ve Organizasyon Ticaret ve Limited Şirketi, 370 bin liralık teklif ile ihaleyi kazandı.

Açılışa 390 bin, konsere organizasyonuna 393 bin lira harcandı

Tanju Özcan başkanlığındaki Bolu Belediyesi tarafından Temmuz ayında yine EKAP üzerinden çocuk parkı açılışının organizasyonu için ihaleye çıkıldı. İhaleye bir kez daha tek bir firma teklif verdi. İstanbul merkezli FUYA Grup Danışmanlık Organizasyon Limited Şirketi, 390 bin liraya ihaleyi kazandı. Şevval Sam konserinin olduğu Zafer Bayramı etkinlikleri için de Ağustos ayında ihaleye çıkıldı ve yine tek firmanın teklif verdiği ihaleyi tekrardan FUYA Grup Danışmanlık Organizasyon Limited Şirketi kazandı. Bu etkinlik için ise 393 bin lira harcandı. Söz konusu rakamın içinde etkinlikte sahneye çıkan sanatçı Şevval Sam’a ödenen ücretin olmadığı iddia edildi.

İhalelere her defasında tek bir firma teklif veriyor

Bolu Belediyesi tarafından ihale ile yapılan hizmet alımında sadece üç organizasyona toplamda 1 milyon 153 bin liranın harcanması israfın boyutunu ortaya koyarken ihalelere her defasında tek bir firmanın teklif vermesi ve kazanması akıllara soru işareti getirdi.