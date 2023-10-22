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Siyaset Tanju Özcan ve Öztürk Yılmaz'a güzel haber! Yuvaları CHP'ye geri dönüşün yolu açılıyor
Siyaset

Tanju Özcan ve Öztürk Yılmaz'a güzel haber! Yuvaları CHP'ye geri dönüşün yolu açılıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-22 23:59:00 - 2023-10-23 00:01:28
Tanju Özcan ve Öztürk Yılmaz'a güzel haber! Yuvaları CHP'ye geri dönüşün yolu açılıyor

CHP PM toplantısında görüşülecek gündem maddelerinden birisinin de 100. yıl affı olduğu öğrenildi.

CHP’de kurultay öncesi son kez toplanacak PM'nin gündemine, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı sebebiyle partiden ihraç edilenlerin affının alındığı öğrenildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP’de çarşamba günü gerçekleşecek büyük kurultay öncesi son parti meclisi toplantısının gündemi netleşti. Partiden ihraç edilenlerin affedilmesi de gündem maddelerinden birisi olacak.

Parti Meclisi üyelerine iletilen gündem metninde 100’üncü yıl affına ilişkin, “Partimizin 100. Yılı münasebetiyle kadına karşı ve yüz kızartıcı suçlar hariç olmak üzere bağışlanma isteklerinin kabul edilmesi konusunda prensip kararı alınmasının görüşülmesi” ifadelerinin kullanıldığı madde yer aldı.

Bağışlanmayı isterlerse geri dönecekler

CHP’den ihraç edilenler arasında Mehmet Sevigen, Yaşar Okuyan, Öztürk Yılmaz, Tanju Özcan gibi isimler bulunuyor.

Parti Meclisi toplantısında ayrıca 38. Olağan Kurultay için hazırlanan MYK Çalışma Raporu görüşülüp karara bağlanacak.
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