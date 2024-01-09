Tanju Özcan, Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyanlara "soytarı" dedi!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşte Kelime-i Tevhid bayrağı açılmasından rahatsız oldu.

1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitinginin ardından Ege Akersoy isimli gencin İsmail Aydemir'i, üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı taşıması gerekçesiyle darbetmesine tepkiler artarak devam ederken, Batman'daki "Selahaddin Eyyubi’nin torunları Gazze için yürüyor" etkinliği de İslam karşıtlarını rahatsız etti.

Irkçı davranışlarıyla gündeme gelen ve İslamiyet ile ilgili söz edilmesinden rahatsızlık duyan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Batman'da Filistin'e destek için gerçekleştirilen yürüyüşte açılan Kelime-i Tevhid bayrağına tepki gösterdi.

"Soytarılar"

Özcan, etkinlik ile ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından "soytarılar" açıklamasıyla paylaştı.

LGBT ahlaksızlığı için yürüyenlere ses çıkarmayan Özcan'ın, söz konusu İslamiyet olunca gösterdiği yersiz tepki sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkilerin odağı oldu.

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Daily Ummah