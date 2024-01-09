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Siyaset Tanju Özcan, Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyanlara "soytarı" dedi!
Siyaset

Tanju Özcan, Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyanlara "soytarı" dedi!

Yeniakit Publisher
2024-01-09 11:09:00 -
Tanju Özcan, Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyanlara "soytarı" dedi!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşte Kelime-i Tevhid bayrağı açılmasından rahatsız oldu.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşte Kelime-i Tevhid bayrağı açılmasından rahatsız oldu.

1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitinginin ardından Ege Akersoy isimli gencin İsmail Aydemir'i, üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı taşıması gerekçesiyle darbetmesine tepkiler artarak devam ederken, Batman'daki "Selahaddin Eyyubi’nin torunları Gazze için yürüyor" etkinliği de İslam karşıtlarını rahatsız etti.

Irkçı davranışlarıyla gündeme gelen ve İslamiyet ile ilgili söz edilmesinden rahatsızlık duyan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Batman'da Filistin'e destek için gerçekleştirilen yürüyüşte açılan Kelime-i Tevhid bayrağına tepki gösterdi.

"Soytarılar"

Özcan, etkinlik ile ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından "soytarılar" açıklamasıyla paylaştı.

LGBT ahlaksızlığı için yürüyenlere ses çıkarmayan Özcan'ın, söz konusu İslamiyet olunca gösterdiği yersiz tepki sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkilerin odağı oldu.
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Yorumlar

Gayrı müslim ler

Cumhuriyet ile Türk İslam kimliğine sahip olmuş musluman kılığına girmiş yahudi,Ermeni,Rum torunları. Bu gün İslam'a ve müslümanlara saldiranlar onların piçleri. Çıkın İslam olmadığınızı aslında Ermeni,yahudi ve Rum olduğunuzu itiraf edin ama korkuyorsunuz, elbet bir gün hesabı sorulacak munafikliginizin hesabı. Türkiye Müslüman Türklerindir ve kıyamete kadar dimdik ayakta duracak içimize yerleştirilmiş Türk İslam düşmanlarından yaptıkları hainlikleririnin,kafirliklerinin hesabı sorulacak. Allah nurunu tamamliyacak. Zafer İslam'ın ve müslümanların olacak. Allah yeryüzünü Salih kullarına miras birakacak ve İslam bütün dünyaya hakim olacak.

muşlu helalteryan

tanju özcanı ve oğlunu seçim akşamları daha çok sinir krizlerine sokacağız biz müslümanlar.
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