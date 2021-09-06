Tanju Özcan istifa mı etti? CHP Tanju Özcan’ı kovdu mu?

Son dakika haberi… CHP MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Bolu Belediyesi'nin ağzı bozuk, faşist CHP'li Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklulara karşı ayrımcı politikası eleştirilirken, faşist Özcan’dan skandal bir açıklama gelmişti. Armağan Çağlayan'ın YouTube programına katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, anlattığı bir anıyla büyük tepki toplamıştı. "Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?" diyen başörtülü kadın hakkında Özcan "'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi konuya böyle girince çevredekiler gülüyor" ifadelerini kullanmıştı. Özcan, Bolu'da yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağına açıklayarak mülteci düşmanlığını ortaya koymuştu.