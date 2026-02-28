  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan'ın manevi atmosferinde... Öğren-Yaşa-Anlat Platformu’ndan Anlamlı İftar Buluşması Gaziantep'te sıra dışı olay: 50 bin TL'lik alışveriş yaptı tek kuruş ödemedi! Tedesco'nun kabusu sürüyor: Fenerbahçe'de yeni sakatlık Yarım asırdır böylesi görülmedi: Altında 53 yıl sonra bir ilk! Flaş karar almalısınız! Ramazan Ayı'nda kalp hastaları için net bilgiler geldi sağlıkçı isimden... 27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir! Hepsi birbirinden ilginç! İşte ayın en sıra dışı ve tuhaf olayları İsrail İran'ı vurdu, altın fiyatları fırladı! Agresif yükseliş DepremLe kaybettiğini destekle kazandı
Spor
4
Yeniakit Publisher
Tedesco'nun kabusu sürüyor: Fenerbahçe'de yeni sakatlık
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tedesco'nun kabusu sürüyor: Fenerbahçe'de yeni sakatlık

Sakatlık sorunlarının art arda yaşandığı Fenerbahçe'ye yeni bir darbe daha geldi. Son halka, Nottingham Forest deplasmanında darbe alan Dorgeles Nene oldu.

#1
Foto - Tedesco'nun kabusu sürüyor: Fenerbahçe'de yeni sakatlık

Malili oyuncu, Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek gibi görünüyor.

#2
Foto - Tedesco'nun kabusu sürüyor: Fenerbahçe'de yeni sakatlık

Kısa zamanda pek çok ismin sakatlık yaşamasıyla zor günler geçiren sarı-lacivertlilerde Dorgeles Nene de İngiltere deplasmanında sakatlanmıştı.

#3
Foto - Tedesco'nun kabusu sürüyor: Fenerbahçe'de yeni sakatlık

Milliyet'in haberine göre, Nene'nin şikayetleri hâlâ sürüyor. Bu yüzden Antalyaspor karşılaşmasında kadroda yer alması beklenmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa’ya uçak ihraç ediyoruz! 30 adet uçak için imzalar atıldı
Gündem

Avrupa’ya uçak ihraç ediyoruz! 30 adet uçak için imzalar atıldı

Savunma sanayiinde Şahlanış Dönemi devam ediyor. Başkan Erdoğan’ın liderliğinde "yapılamaz" denilenleri yapan, "uçamaz" denilenleri uçuran T..
Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi
Dünya

Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi

Avrupa; CHP ve beslemesi trollerin gazıyla hayal kuranların hevesini kursağında bırakmaya devam ediyor. Almanya'da yeni grev dalgası toplu u..
Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar
Dünya

Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar

İsrail basınına göre Hindistan merkezli Air India, ABD-İran geriliminin gölgesinde 1 Mart’tan itibaren İsrail’e tüm uçuşlarını bir hafta sür..
İsrail, İran'ın ardından o ülkeyi de vurdu
Dünya

İsrail, İran'ın ardından o ülkeyi de vurdu

Terör devleti İsrail rahat durmuyor. İran'a saldıran Siyonist katiller, bir ülkeyi daha vurdu.
CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi
Gündem

CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi

CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına bir yenisi Bolu’da eklendi! Göreve geldiği günden bu yana icraatlarından çok skan..
Savaş büyüyor! İran, ABD'yi vurdu
Dünya

Savaş büyüyor! İran, ABD'yi vurdu

Savaş büyüyor. İran'ın balistik füze saldırısında Bahreyn'deki Amerika Birleşik Devletleri donanma üssü vuruldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23