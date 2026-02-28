Tedesco'nun kabusu sürüyor: Fenerbahçe'de yeni sakatlık
Sakatlık sorunlarının art arda yaşandığı Fenerbahçe'ye yeni bir darbe daha geldi. Son halka, Nottingham Forest deplasmanında darbe alan Dorgeles Nene oldu.
Malili oyuncu, Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek gibi görünüyor.
Kısa zamanda pek çok ismin sakatlık yaşamasıyla zor günler geçiren sarı-lacivertlilerde Dorgeles Nene de İngiltere deplasmanında sakatlanmıştı.
Milliyet'in haberine göre, Nene'nin şikayetleri hâlâ sürüyor. Bu yüzden Antalyaspor karşılaşmasında kadroda yer alması beklenmiyor.
