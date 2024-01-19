Tanınmış herkesi sorguladı! Listede çok önemli isimler var

Diyarbakır Adliyesi'nde görev yapan katip T.M. polisin sulh ceza hâkimliğinden aldığı arama, el koyma ve gözaltı kararını hakime onaylattıktan sonra evine baskın yapılacak Sabri D. ile sosyal medya üzerinden iletişim kurdu.

Kendini adliyede görevli savcı Murat Mert olarak tanıttıktan sonra da, “Evinizde arama yapılacak. Gözaltına alınacaksınız” diyerek para istedi.

Sabri D. önce dolandırıcı olduğunu düşündü, ancak polislerin eve baskın yaptığını görünce, “Sizi daha erken bekliyordum. Beni adliyeden bir savcı arayıp evime baskın yapılacağını dün haber vermişti, ama inanmamıştım” dedi.

Sabri D, kendisine gönderilen mesajı polise teslim edince yapılan araştırmada bu kişinin arama, el koyma, gözaltı ve dinleme kararlarının verildiği sulh ceza hakimliğinde görevli katip T.M. olduğunu tespit etti.

Meslekten ihraç edilen katibin birlikte çalıştığı hakimin UYAP şifresiyle Türkiye’de tanınmış birçok ünlü kişi hakkında sorgulama yaparak “Kişisel verilerini hukuka aykırı biçimde elde ettiği tespit edilince hakkında dava açıldı.

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İKİ HAKİMİN ŞİFRESİYLE BİNLERCE SORGULAMA

Sözcü gazetsinden Özgür Cebe haberine göre, katip T.M’nin hakim M.E’nin UYAP şifresiyle 1807 işlem yaptığı, ünlü kişileri dosyaya taraf olarak ekleyip ilgili içeriğe, bu kişilerin adres ve telefonlarına ulaştıktan sonra da taraf eklediği kişiyi tekrardan sildiği belirlendi.

Birlikte çalıştığı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.T’nin ise şifresiyle 1270 kayıt oluşturacak şekilde işlem yaptığı ve mağdurların adli sicil ve UYAP kayıtlarını sorguladığı, mernis adreslerini güncellediği, dosyalara taraf eklediği belirlendi.

Cezaevlerindeki terör zanlısı tutukluların da kişisel bilgilerini elde ettiği tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İfadesi alınan sanık katip T.M, “Evinde arama yapılacak olan Sabri D’ye önceden haber verdiğim doğrudur. Amacım güven verip para istemekti. Borçlarımdan dolayı para bulmak için savcı Murat Mert adıyla fake bir hesap açtım. UYAP üzerinden ulaştığım ünlü kişilerin bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmadım. Amacım onların dosya içeriklerine girip cep telefonlarını elde etmek ve kendilerine ulaşıp para istemekti. Bazılarının telefonlarına maddi yardım almak için mesaj da gönderdim” dedi.

Mahkeme, sanığın 361 kişiye ait kişisel verileri iki hakimin UYAP şifresiyle ele geçirip maddi menfaat temin etmek için kullandığını belirtti.

Mahkeme sanığı gizliliği ihlal etmek, kişisel verileri hukuka aykırı biçimde ele geçirmek, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etmek suçlarından 8 yıl 2 ay hapisle cezalandırdı.

Kişisel verileri kayıt altına alınan ve dosyada mağdur olarak yer alan isimlerden bazıları şunlar:

CUMHURBAŞKANI VE AİLESİ DE VAR

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Bilal Erdoğan, Selçuk Bayraktar, Erdoğan Bayraktar, Ali Koç, Fikret Orman, Aziz Yıldırım, Adnan Oktar, Ahmet Çalık, Murat Ülker, Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Terim, Necati Şaşmaz, Rıza Çalımbay, Ferit Şahenk, Türkan Şoray, Ercan Kesal, Meltem Cumbul, Yılmaz Morgül, Murat Boz, Abdulhalim El Hüseyni (Menzil tarikatı lideri), Şevket Çoruh, Beyazıt Öztürk, Mustafa Ceceli, Emre Belözoğlu, Cüneyt Arkın, Sedat Peker, Dilek ve Ömer Sabancı, Yıldız Tilbe, Kenan Sofuoğlu, Kenan İmirzalıoğlu, Tuncay Özilhan, Haydar Baş, Tarkan Tevetoğlu, Mehmet Ali Erbil, Aylin Nazlıaka, Rıdvan Dilmen, Ali Ağaoğlu, Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet), Sadullah Ergin, Seda Sayan, Gökhan Özoğuz, İdris Naim Şahin, Hasan Şaş, Şarık Tara, Canan Karatay, Kenan Doğulu, Beren Saat, Arda Turan, Ethem Sancak, İbrahim Çeçen, Rüştü Reçber, Nazire Dedeman.