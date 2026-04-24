Genç kız fark etti, gerçek ortaya çıktı: Komşunun banyosunda gizli kamera rezaleti! Üst kattan delik açıp görüntü kaydetmiş

Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi’nde yaşanan kan donduran olay, "bu kadarına da pes" dedirtti. 42 yaşındaki inşaat işçisi S.D., inşaat bilgisini sapkın emellerine alet ederek üst kat komşusu olduğu Ş.Ö. ve 3 kızının hayatını kabusa çevirdi. Kendi dairesinin tuvalet zemininden alt katın banyosuna gizli bir delik açan şüpheli, buraya "yılan kamera" olarak bilinen düzeneği yerleştirerek komşularını mahrem alanlarında saniye saniye kayda aldı.

Zonguldak'ta üst kat komşusunun banyosuna tavanı delerek 'yılan kamera' yerleştiren inşaat işçisi S.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evde yaşayan genç kızın dikkati sayesinde ortaya çıkarılan skandalda, polisin yaptığı aramada şüphelinin evinde komşusuna ve kızlarına ait çok sayıda gizli görüntü ele geçirildi.

Ş.Ö'nün kızının banyodaki düzeneği fark etmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, kamerayla kaydedilen Ş.Ö. ve kızlarına ait olduğu değerlendirilen görüntü ve fotoğraflar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.