Bu yumurta 30 milyon dolar! 3 dakikada satıldı!

Her şey, Rus Çarı III. Aleksandr'ın eşi Maria Fyodorovna'ya sürpriz bir Paskalya hediyesi hazırlatmasıyla başladı. Sarayın kuyumcusu olan Fabergé atölyesine verilen görev, sıradan bir mücevher değil; içinde sürpriz barındıran, tamamen özgün bir sanat eseri yaratmaktı. Fabergé yumurtalarının en dikkat çekici özelliği, her birinin farklı bir tema taşımasıydı. Fabergé atölyesi, 1885 ile 1916 yılları arasında toplam 50 İmparatorluk yumurtası üretti. Bunların çoğu Rus Devrimi sonrası kayboldu, satıldı ya da müzeler tarafından koruma altına alındı. 50 yumurtanın sadece 46 tanesi bulunabilmiş drumda.