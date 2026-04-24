Bu yumurta 30 milyon dolar! 3 dakikada satıldı!

Dünya
5
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rus Çarı III. Aleksandr’ın Paskalyada eşi Maria Fyodorovna’ya servet değerindeki yumurtası 30 milyon dolara satıldı.

Christie’s müzayede evinde düzenlenen açık artırmada, Fabergé ustalarının en nadide eserlerinden biri olan “Winter Egg (Kış Yumurtası)” 22,9 milyon sterline (yaklaşık 30,2 milyon dolar) satılarak rekor kırdı. 3 dakika süren kıyasıya teklif savaşının ardından satılan eser, Fabergé’nin bugüne kadar açık artırmada en yüksek fiyata ulaşan çalışması oldu.

1913 yılında Rus Çarı II. Nicholas tarafından annesine Paskalya hediyesi olarak yaptırılan bu eşsiz eser, hem sanat hem de mücevher tarihi açısından “zirve parça” olarak kabul ediliyor. Sadece 50 adet üretilen İmparatorluk Fabergé yumurtalarından biri olan Kış Yumurtası, günümüzde özel ellerde bulunan yalnızca 7 parçadan biri.

4500 ADET ELMASA SAHİP Kış Yumurtası, şeffaf kaya kristalinden (kuvars) yapılmış yapısıyla adeta buzdan oyulmuş bir sanat eseri görünümünde. Üzerinde yer alan 4.500 elmas ve platin kar tanesi motifleri, esere paha biçilmesi zor bir görünüm kazandırıyor.

FEBERGÉ YUMURTASININ HİKAYESİ Her şey, Rus Çarı III. Aleksandr’ın eşi Maria Fyodorovna’ya sürpriz bir Paskalya hediyesi hazırlatmasıyla başladı. Sarayın kuyumcusu olan Fabergé atölyesine verilen görev, sıradan bir mücevher değil; içinde sürpriz barındıran, tamamen özgün bir sanat eseri yaratmaktı. Fabergé yumurtalarının en dikkat çekici özelliği, her birinin farklı bir tema taşımasıydı. Fabergé atölyesi, 1885 ile 1916 yılları arasında toplam 50 İmparatorluk yumurtası üretti. Bunların çoğu Rus Devrimi sonrası kayboldu, satıldı ya da müzeler tarafından koruma altına alındı. 50 yumurtanın sadece 46 tanesi bulunabilmiş drumda./ kaynak: mynet.com

