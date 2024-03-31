  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Temmuzda asgari ücret ve emekli zammı olacak mı?

Batı yine bildiğiniz gibi... Ukrayna'da bir hastanenin bodrum katında bulundu! Bebeklerde de denemişler

Selçuk Bayraktar yerel seçimlere saatler kala ilan etti: Erdoğan isterse bunu belki yapabilirim

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı kendisine oy veremeyecek

20 tane Milli Muharip Uçak Kaan geliyor! Temel Kotil 'Zorun zorunu yaptık' diyerek duyurdu

NATO'dan uyarılar üzerine açıklama: Hiçbir belirti yok

En özel haberler en güncel yorumlar! Seçimin nabzı Akit TV'de ve yeniakit.com.tr'de atacak

Taslak hazır! Türkiye'ye sunulacak

En çok altını olan ülkeler listesi güncellendi! Çılgınlar gibi altın toplayan Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı
Yaşam Tanesi 500 dolar! Kapış kapış gidiyor
Yaşam

Tanesi 500 dolar! Kapış kapış gidiyor

Yeniakit Publisher
2024-03-31 11:27:00 -
Tanesi 500 dolar! Kapış kapış gidiyor

Serpantin taşından hazırlanan eserler, 500 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/tanesi-500-dolar-kapis-kapis-gidiyor-80159

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23