Tanesi 500 dolar! Kapış kapış gidiyor
Serpantin taşından hazırlanan eserler, 500 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/tanesi-500-dolar-kapis-kapis-gidiyor-80159
Batı yine bildiğiniz gibi... Ukrayna'da bir hastanenin bodrum katında bulundu! Bebeklerde de denemişler
Serpantin taşından hazırlanan eserler, 500 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/tanesi-500-dolar-kapis-kapis-gidiyor-80159
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23