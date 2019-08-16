0553 313 94 23

Tanesi 5 lira satıyor! Belediyelerden sipariş yağıyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde 45 yıldır çalı süpürgesi yapan Mehmet Ali Uçar, gelişen teknolojiye yenilmeyen nadir kişilerden biri oldu. Yılın her mevsimi süpürge üreten Uçar, belediyelerin siparişlerine yetişmeye çalışıyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:08
Tanesi 5 lira satıyor! Belediyelerden sipariş yağıyor

Gelişen teknoloji ile bir birçok meslek para kazandırmadığı için cazibesini kaybedip unutulmaya yüz tutarken, Aydın’ın Germencikilçesinde yaklaşık 45 yıldır çalı süpürgesi yapıp satan Mehmet Ali Uçar teknolojiye yenilmeyen nadir kişilerden biri oldu. Yılın her mevsimi süpürge yapıp belediyelere satan 63 yaşındaki Mehmet Ali Uçar, belediyelerden gelen talepleri yetiştirmeye çalışıyor.

Davul çalıp zurna üflemeyi beceremeyince dedesinin yardımı ile çocukluğunda süpürge yapmayı öğrenen Mehmet Ali Uçar, Aydın’ın Germencik ilçesinde yaklaşık 45 yıldır süpürge satarak ekmeğini kazanıyor. Eskiden her bölgede süpürge üretildiğini ancak son teknoloji temizlik araçları çıkınca süpürge üreticilerinin de yavaş yavaş bu işi bıraktığını belirten Mehmet Ali Uçar, “Bizim mahallede herkes davul zurna çalarak geçinir. Benim yapacak başka bir işim olmayınca bu işe devam ettim. Şimdi benden başka süpürge yapan kalmadı. Sahil bölgelerinde yetişen bu süpürge otlarını toplayıp depoluyorum. Yılın 12 ayı süpürge yapıyorum. İşletmelerden sipariş geldiği gibi özellikle belediyelerin temizlik işleri müdürlüklerinden yoğun talep alıyorum. Allah’a şükür işlerim gayet iyi” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:08
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın Grönland'i satın almayı dile getirdiği iddiası
    1. Trump'ın Grönland'i satın almayı dile..
    2. İhracat İklimi Endeksi iyi seviyede
    3. Çin’deki heyelanda ölü sayısı 7’ye..
    4. Elektrik sorununu çözen ekibi kemençe..
    5. Meksika’da 65 göçmen açlıktan ölmek..
    6. '2020'de 40 milyon kişi katarakt..
    7. 'Kümbetteki mezarın Sultan Alaaddin'e..
    8. Katil Esed’in gerçek soyadı ortaya..
    9. Mega yat "Flying Fox"a 200 bin litre..
    10. Adil Gevrek: “Hakem turu alıp onlara..
    11. Mersin ihracatı, ilk 5 ayda yüzde 4,..
    12. (Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı
    13. Küçükçekmece’de sanat ve meslek..
    14. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
    15. MSB'den kasım dönemi celb işlemlerine..
    16. Ahşap yüklü kamyon alev topuna döndü
    17. İran Dışişleri Sözcüsü: “Grace-1’e..
    18. Başkan Bozkurt çevre temizliği..
    19. ’Tarım ve İnsan’ konulu fotoğraf..
    20. Yöresel ürünler Osmaneli’nde büyük..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor