Tancan taziye evi ve cami lojman açılışına katıldı

Taziye evi ve lojman açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Kilis Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Musabeyli Kaymakamı Erdem Karanfil, Ak parti Kilis il başkanı Seyhan Diyarbakırlı, Şahinbey belediye başkan yardımcısı Cuma Güzel,Akit medya bölge müdürü Mehmet Güngördü,Kilis il müftüsü Alaaddin Bozkurt,protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



BU TÜR HİZMETLER VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ



Haydarlar Köyü’ne kazandırılan yeni taziye evi ve cami lojmanının bölge için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Enerji ve tabii kaynaklar bakan yardımcısı Abdullah Tancan, yapılan hizmetlerin vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediğini ifade etti.



Tancan,açılış töreninde yaptığı konuşmada, hükümetin kırsal bölgelerin sosyal ve manevi ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarının devam edeceğini vurguladı. Köylerdeki yaşam kalitesini artırmayı, sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan projelerin önemine dikkat çekti.

Toplumumuzun kadim kültürünün dayanışma ruhunun ve insanlarımızın gönül zenginliğinin bir yansıması olduğunu ifade eden Tancan, bu mekanların acının

paylaşıldıkça azaldığını, birlik ve beraberliğin zor günlerde daha da büyüdüğünü gösteren çok değerli bir semboldür, önemli bir binadır.

Bizlerler iyi günde olduğu gibi, üzüntülü günde de bir olmayı bilen, komşusunun derdini kendi derdi sayan bir geleneğin çocuklarıyız. Bir cenaze olduğunda kapılarımızı,sofralarımızı, kalbimizi birbirimize açar, acılı günlerde yalnız bırakmamayı,kardeşimizi, komşumuzu, dostumuzu yalnız bırakmamayı insani ve vicdani bir sorumluluk olarak görürüz ifadelerini kullandı.

Tancan,birlik beraberliğimizi daim eylesin, dayanışma ruhumuzu güçlendirsin emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.



ACILAR PAYLAŞTIKÇA AZALIR

Musabeyli kaymakamı Erdem Karanfil yaptığı açıklamasında bugün Haydarlar Köyü’müzde dayanışmanın ve bir arada yaşama kültürümüzün en güzel örneklerinden biri olan taziye evimizin açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı mekanın ilçemize, köyümüze kazandırılmasına vesile olan başta köy muhtarımız olmak üzere kıymetli vatandaşlarımıza, Kilis il müftülüğümüze, hayırsever iş insanlarımıza ve desteklerini esirgemeyen tüm kurumlarımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum dedi.

Kiliste, özellikle Musabeyli’de cenaze ve taziye geleneği bizim için büyük bir önem taşıdığını ifade eden Karanfil, taziyelerde hemşerilerimizin üzüntüler

paylaşıldıkça hafiflediğini en güzel göstergesi olduğunu belirterek taziye evlerinin olmaması halinde kışın yağmur altında, yazın kavurucu sıcaklığında çadırlarda taziye kabul etmek hem ailelerimizi hem de misafirlerimizi zaman zaman zor durumda bırakabiliyor dedi.

Kranfi,işte bu nedenle köylerimizde yeni taziye evlerinin hizmete açılmasını büyük bir memnuniyetle karşıyoruz dedi.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Haydarlar köyü muhtarı Hasan Kaya, emeği geçen herkese teşekkür ederek,bu anlamlı desteklerinden dolayı Haydarlar köyü sakinlerine ve emeği geçen tüm hayırsever dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum dedi. Kaya, İnsanın ebediyete intikal ettiğinde yanında götüreceği tek şey; insanlığa, köyüne bıraktığı hizmetlerdir. Amacımız bu gök kubbede hoş bir seda, kalıcı bir eser bırakmaktır. Taziye evleri de tam olarak bu anlayışın bir yansımasıdır. Acılı günlerde vatandaşlarımızın yükünü hafifleten, dayanışmayı güçlendiren yapılardır.” dedi.

Programın sonunda Kilis il müftüsü Alaaddin Bozkurt’un dua etmesiyle taziye evi açılışı gerçekleştirildi