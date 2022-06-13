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Ekonomi TANAP'tan bugüne kadar 29.7 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti
Ekonomi

TANAP'tan bugüne kadar 29.7 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti

TANAP’tan sağlanan doğal gaz akış miktarının 29.7 milyar metreküpü bulduğu aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 21:26:00 -
TANAP'tan bugüne kadar 29.7 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti

BOTAŞ’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin Anadolu topraklarına atılan imzası TANAP’ın 4 yaşında olduğu ifade edildi. Paylaşımda “12 Haziran 2018 tarihinden itibaren sağlanan doğal gaz akış miktarı (TAP dahil) 29.7 milyar metreküp” bilgisine yer verildi. TANAP’tan 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Avrupa’ya yıllık doğal gaz taşıma miktarı 10.5 milyar metreküpe yükselmişti. İki hattın toplam taşıma kapasitesinde ‘plato dönemi’ olarak adlandırılan 16.2 milyar metreküpe ulaşılmıştı.

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