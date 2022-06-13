TANAP'tan bugüne kadar 29.7 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti
TANAP’tan sağlanan doğal gaz akış miktarının 29.7 milyar metreküpü bulduğu aktarıldı.
BOTAŞ’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin Anadolu topraklarına atılan imzası TANAP’ın 4 yaşında olduğu ifade edildi. Paylaşımda “12 Haziran 2018 tarihinden itibaren sağlanan doğal gaz akış miktarı (TAP dahil) 29.7 milyar metreküp” bilgisine yer verildi. TANAP’tan 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Avrupa’ya yıllık doğal gaz taşıma miktarı 10.5 milyar metreküpe yükselmişti. İki hattın toplam taşıma kapasitesinde ‘plato dönemi’ olarak adlandırılan 16.2 milyar metreküpe ulaşılmıştı.