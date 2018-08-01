TANAP’a 5 milyon Euro’luk finansal destek

Azeri doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru’nun en önemli halkasını oluşturan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ne (TANAP), Avrupa’daki enerji projelerine destek sağlayan CEF Energy programı kapsamında Avrupa Komisyonu’nun finansal destek sağladığı iki doğalgaz projesinden biri oldu. Avrupa Komisyonu TANAP’a “Katodik Koruma Tasarımı Uygulamasının Mühendislik ve Modifikasyon Çalışmalarının Takibi ve Doğrulama İşleri” için 5 milyon Euro finansal destek verdi.