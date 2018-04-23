Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı

YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL HABER - Canlı yayında 'çocuk istismarı' rezaletine bir yenisi daha eklendi. Tan Sağtürk adlı dansçının 9-10 yaşındaki çocukları dans bahanesiyle NTV canlı yayınında dans ettirmesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması yapan çocukların yarı çıplak dans ettirilmesi büyük tepki çekti. Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren vatandaşlar 444 1 178 RTÜK Çağrı Hattı'na şikayette bulundu.

Tan Sağtürk'ün eğittiği ve cinsel içerikli hareketlerin yoğun şekilde sarfedildiği danslarla çocuklar istismar edildi.

Son dönemde, “çocuk istismarları” üzerinden aslı astarı olmayan iftirarlarla Müslümanlara saldırarak zan altında bırakmaya çalışanların, NTV canlı yayınında gerçekleşen ve çocuk istismarının aleni bir şekilde yapıldığı rezalete seslerini çıkarmamaları samimiyetsizliğin bu kadarı dedirtti.