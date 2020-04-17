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Aktüel

Tamirhanedeki otomobil cayır cayır yandı

Kahramanmaraş’ta tamirhanede bulunan otomobilin alev alması paniğe neden oldu.

2020-04-17 21:53:29 -
Tamirhanedeki otomobil cayır cayır yandı

Kahramanmaraş’ta tamirhanede bulunan otomobilin alev alması paniğe neden oldu.


Yangın, Pazarcık İlçesi Menderes Mahallesinde bulunan oto elektrikçisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Vakkas Taş, 07 NZS 59 plakalı otomobilini benzin göstergesindeki arızayı gidermek için tamirhaneye bıraktı. Tamir sırasında çıkan kıvılcım nedeniyle otomobil biranda alev aldı. Kısa sürede otomobilin tamamına yayılan yangında yaşanan patlamalar çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tamamı yanan otomobildeki yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü. Yangında otomobil, kullanılmaz hale geldi.

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