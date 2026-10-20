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Yerel Tamirci ustası 3 çırağını tüfekle vurdu
Yerel

Tamirci ustası 3 çırağını tüfekle vurdu

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Tamirci ustası 3 çırağını tüfekle vurdu

Aksaray’da tamirhane sahibi Yasin Ö.’nün, iddiaya göre hiçbir neden yokken 16 ve 17 yaşlarındaki 3 çırağını tüfekle vurdu. Yaralı çıraklar hastanede tedavi altına alınırken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanede meydana geldi. Tamirhane sahibi Yasin Ö., iddiaya göre ortada hiçbir sebep yokken işyerinde çırak olarak çalışan Eyüp Efe Demir (16), Onur Koçak (17) ve Veyis Eren Karaciğer'e (16) tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar çırakların vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti. 3 çırak ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çırakların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Yasin Ö. gözaltına alındı.

 

ÜÇÜMÜZE DE ATEŞ EDİP VURDU

Bacağından yaralanan Eyüp Efe Demir, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Müşterimizin kuş silahı varmış. Onu arabasından indirdi. Bizim ustayla beraber dürbününü ayarlayacaklardı. Boş bir tane şişe diktiler, ona sıkıyorlardı. Bir süre denediler sonra bizim müşteri gitti. Silah ustada kaldı. Sonrasında usta da yine atış yapıyordu. O sırada ben dükkanın içindeydim, çöpün yanına gittim. Tam çöp atacaktım bana seslendi. Döner dönmez bacağıma sıktı. O sırada acıdan zıpladım. Epey ağrıdı. Sonra bizim elemana da sıktı. Ona değmedi ilk başta. Sonra bir daha sıktı onun da diz kapağının altına geldi. Bizim kalfa da koşarak dükkândan çıkıyordu ona da sıktı onun da kalçasına geldi. Yaralandıktan sonra bizi 1 saat dükkanda bekletti." Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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