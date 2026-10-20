  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Camiye saldırı ihbarı sonrası ABD'de hareketli saatler! Trump Zelenskiy'e kapıyı kapattı: Müzakereleri başkasının yürütme zamanı geldi Brüksel'de kritik zirve! Türkiye ile Belçika arasında ne konuşuldu? Suudi Arabistan vuruldu Murat Ağırel tutuklandı Türkiye, İsrail'in aklını aldı! "Hazırlıklı olmalıyız" SPK'dan flaş Peker GYO kararı CHP'li ailelerin karıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi! Kara para aklama operasyonunda Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül’ün de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı! Şamil Tayyar, ekonomi yönetimindeki ayrılıkları böyle yorumladı: Başka gidecekler de var 217 yıla kadar hapsi istenen Tanju Özcan mahkemede af diledi! "Kedi gibi evimde oturacağım, siyaseti bırakacağım" diyerek beraatını istedi!
Spor Trabzonspor'un penaltı itirazı!
Spor

Trabzonspor'un penaltı itirazı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trabzonspor'un penaltı itirazı!

Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi.

Trabzonsporlular, Agbadou'nun pozisyonunda penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.

 

HAKEM DEVAM DEDİ

Karşılaşmanın 31. dakikasında Beşiktaş ceza sahasında top Emmanuel Agbadou'ya geldi. Trabzonsporlu oyuncular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi.

Hakem Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi. VAR'dan da hakem Aydın'a herhangi bir uyarı gelmedi ve oyun sürdü.

 

DENİZ ATEŞ BİTNEL: DOĞRU KARAR

Pozisyonu değerlendiren eski hakem Deniz Ateş Bitnel, "31. dakikada Trabzonspor‘un penaltı beklediği pozisyonda Agbadou’nun bilerek kafa ile oynadığı top eline geliyor. Devam kararı doğru" dedi.

Trabzonspor deplasmanında çöküş! Italiano hezimetin ardındaki gerçek sebebi itiraf etti!
Trabzonspor deplasmanında çöküş! Italiano hezimetin ardındaki gerçek sebebi itiraf etti!

Spor

Trabzonspor deplasmanında çöküş! Italiano hezimetin ardındaki gerçek sebebi itiraf etti!

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Futbol sadece futbol değilmiş.

Geçen sezon bilerek Ahmetsporu süper lige çıkardılar. Bu sene süpr ligde şampiyon yapabilirler.Ts 2.olur. Ötekiler aşağıya doğru sıralanır.

Baştan yanlış yapılmış

Kulup başkanı Türkiye futbol federasyonu oluyor..Böyle sistemde nasıl tarfsızlık bekleyebilirsiniz..
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
İki oğlu İsrail ordusundaki siyoniste İstanbul’u dar ettiler
Gündem

İki oğlu İsrail ordusundaki siyoniste İstanbul’u dar ettiler

İşgal askerlerine Türkiye’de estetik operasyonlar ve geziler organize ettiği, Türkiye’den İsrail’e güzellik ürünleri taşıdığı ve iki oğlunun..
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Muhtarlar Günü Buluşması’ programında konuştu: Türkiye’nin değiştiğini kabullenmek zorunda kaldılar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Muhtarlar Günü Buluşması’ programında konuştu: Türkiye’nin değiştiğini kabullenmek zorunda kaldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muhtarlar Günü buluşmasında yaptığı konuşmada, “Yıllar geçse d..
20’lik dişini çektirdi, şişliği normal sandı! Sosyal medyadan gelen uyarılar gerçeği ortaya çıkardı
Dünya

20’lik dişini çektirdi, şişliği normal sandı! Sosyal medyadan gelen uyarılar gerçeği ortaya çıkardı

Diş çekiminin ardından yüzünde oluşan şişliğin olağan olduğunu düşünen bir kadın, hayatının şokunu yaşadı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23