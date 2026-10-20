Trabzonspor'un penaltı itirazı!
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Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi.
Trabzonsporlular, Agbadou'nun pozisyonunda penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.
HAKEM DEVAM DEDİ
Karşılaşmanın 31. dakikasında Beşiktaş ceza sahasında top Emmanuel Agbadou'ya geldi. Trabzonsporlu oyuncular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi. VAR'dan da hakem Aydın'a herhangi bir uyarı gelmedi ve oyun sürdü.
DENİZ ATEŞ BİTNEL: DOĞRU KARAR
Pozisyonu değerlendiren eski hakem Deniz Ateş Bitnel, "31. dakikada Trabzonspor‘un penaltı beklediği pozisyonda Agbadou’nun bilerek kafa ile oynadığı top eline geliyor. Devam kararı doğru" dedi.